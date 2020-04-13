«Всем, кто сгорит, денег не будет». Губернатор Забайкалья заявил, что из-за коронавируса теперь не до пожаров

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что погорельцам не стоит надеяться на помощь властей в 2020 году. Виноват коронавирус.



«В этом году из-за коронавируса и шока по нефтяным ценам кардинально снизились доходы бюджетов и России, и Забайкальского края. Поэтому по всем, кто сгорит, с учётом того, что никто почти не застрахован, не будет никаких денег, — цитирует его 13 апреля сайт «Чита.ру». — В этом году у нас очень сложная ситуация, и нам совершенно не до того, чтобы, помимо вируса, заниматься случаями пожаров».

