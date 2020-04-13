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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 16:57
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«Всем, кто сгорит, денег не будет». Губернатор Забайкалья заявил, что из-за коронавируса теперь не до пожаров

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов заявил, что погорельцам не стоит надеяться на помощь властей в 2020 году. Виноват коронавирус.

«В этом году из-за коронавируса и шока по нефтяным ценам кардинально снизились доходы бюджетов и России, и Забайкальского края. Поэтому по всем, кто сгорит, с учётом того, что никто почти не застрахован, не будет никаких денег, — цитирует его 13 апреля сайт «Чита.ру». — В этом году у нас очень сложная ситуация, и нам совершенно не до того, чтобы, помимо вируса, заниматься случаями пожаров».

Напомним, лесные пожары прошли по Забайкальскому краю в апреле прошлого года. Их общая площадь составляла 20 тыс. гектаров. Ущерб агропромышленному комплексу оценили в 822 млн рублей. Было уничтожено более 100 домов, имущества лишились около 400 человек. Президент России Владимир Путин тогда говорил, что ликвидация последствий пожаров в Забайкалье является важнейшей государственной задачей.

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Комментарии (5)

WuhanRockCafe
Старуха-мать ругала мальчишку, чтоб н не ходил на реку купаться: "Ну, курвин сын, смотри, коль утонешь, так и домой не ходи!"
(с) Народные русские сказки А.Н. Афанасьева, т.3
idiot
"утонешь - домой не приходи"©
hmjo
Пора прекращать этот социализм. У них горят дома или их дома затапливает. А они ждут помощи от государства. Пусть страхуют свое жилье! Не думаю, что жильцу сгоревшей или затопленной квартиры в Питере дадут взамен другую.
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