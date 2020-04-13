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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 16:27
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В Севастополе из-за коронавируса вводят пропуска, а в Чечне запрещают выходить на улицу по воскресеньям

С 14 апреля жители Севастополя для передвижений должны будут пользоваться электронными пропусками. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.

До этого в городе действовала система бумажных спецпропусков для свободного передвижения по городу сотрудников предприятий, отвечающих за жизнеобеспечение и торговлю товарами первой необходимости. Для их получения нужно было подавать заявление в Единую дежурно-диспетчерскую службу, пишут РИА «Новости».

По словам Развожаева, на аппаратном совещании правительства было озвучено, что город готов к переходу на электронные носители.

«Это не значит, что бумажные прекращают работу. Никакой обмен делать не будем. Только если у кого-то возникнет желание для удобства», — добавил глава города.

По данным правительства Севастополя, в стационаре инфекционной больницы находятся два человека с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в инфекционной больнице под наблюдением находятся 35 человек. Под наблюдением по месту жительства — 548.

Одновременно с этим пропускной режим для поездок был введен в Чечне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу регионального штаба по борьбе с коронавирусом Магомеда Даудова. Без пропусков по региону могут передвигаться только сотрудники организаций, которые продолжают работу.

При этом, подчеркнул Даудов, в воскресенье всем без исключения жителям Чечни запрещается выходить из дома или совершать какие-либо поездки.

В Чечне зарегистрированы 49 случаев заболевания COVID-19. Пять человек умерли, 15 выписаны из больниц.

«Фонтанка» продолжает онлайн следить за ситуацией, связанной с коронавирусом, в Петербурге и мире.

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