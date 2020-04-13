FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +4
73.75р80.74р
СРОЧНО

#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 15:19
1
Печать

Петербургу обещают почти 13% месячной нормы осадков

Сильный дождь ожидается в Санкт-Петербурге в ближайшие часы, выпадет 12,58% месячной нормы осадков, то есть почти одна восьмая, сообщает «Яндекс».

Город находится под влиянием циклона. Обещанного сильного ветра пока нет: он дует со скоростью 5 м/с, порывы до 7,5 м/c. Температура плюс 5 градусов ощущается как ноль, влажность воздуха повышенная — до 81%, атмосферное давление пониженное — 741 мм рт.ст.

Скриншот с&nbsp;<a href="https://yandex.ru/pogoda/saint-petersburg/maps/nowcast?via=mmapwb&amp;le_Lightning=1&amp;ll=30.079429_59.775929&amp;z=7" class="_">yandex.ru/pogoda/saint-petersburg</a>
Скриншот с yandex.ru/pogoda/saint-petersburg

До четверга в Ленинградской области ожидаются обильные осадки в виде сильного мокрого снега. Региональный дорожный комитет дал указание использовать солевые растворы, которые не дают наледи образовываться на асфальте, сообщает пресс-служба комитета. Пока же на трассах ведутся ремонты: теплая погода последних дней позволила дорожникам использовать метод струйно-инъекционного распыления горячей асфальтобетонной смеси, при котором не надо ограничивать движение транспорта.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Avs7153
"теплая погода последних дней позволила дорожникам использовать метод струйно-инъекционного распыления горячей асфальтобетонной смеси, при котором не надо ограничивать движение транспорта"
Повидал уже этот метод. Запах горячей асфальтобетонной смеси есть, а вот ямы на асфальте остаются и запаха их отсутствия нетути!
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний