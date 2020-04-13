Сильный дождь ожидается в Санкт-Петербурге в ближайшие часы, выпадет 12,58% месячной нормы осадков, то есть почти одна восьмая, сообщает «Яндекс».
Город находится под влиянием циклона. Обещанного сильного ветра пока нет: он дует со скоростью 5 м/с, порывы до 7,5 м/c. Температура плюс 5 градусов ощущается как ноль, влажность воздуха повышенная — до 81%, атмосферное давление пониженное — 741 мм рт.ст.
До четверга в Ленинградской области ожидаются обильные осадки в виде сильного мокрого снега. Региональный дорожный комитет дал указание использовать солевые растворы, которые не дают наледи образовываться на асфальте, сообщает пресс-служба комитета. Пока же на трассах ведутся ремонты: теплая погода последних дней позволила дорожникам использовать метод струйно-инъекционного распыления горячей асфальтобетонной смеси, при котором не надо ограничивать движение транспорта.