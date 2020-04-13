«Тучков буян» подключат к дорогам с помощью улицы Сперанского. Смольный одобрил ее расширение до четырех полос
Правительство Петербурга 13 апреля одобрило проект планировки территории для подключения будущего парка «Тучков буян» к улично-дорожной сети. Улица Сперанского превратится в четырехполосную дорогу.
На данный момент улица Сперанского — тупиковый проезд в 2 полосы движения. Документацию разработало ООО «Дорсервис». Она предполагает создание улицы с 4 полосами движения, ее протяженность составит 324 метра. Участники заседания правительства отметили, что расположение у набережной разворотного кольца не сузит пешеходную зону, которая там запланирована.
Напомним, 17 февраля участникам международного конкурса на разработку архитектурно-ландшафтной концепции «Тучкова буяна» в Петербурге показали площадку будущего парка. Территорию осмотрели представители восьми бюро.
О том, какое им выдали техническое задание, — читайте на «Фонтанке».
О решении разбить парк вдоль набережной Малой Невы, между Тучковым мостом, проспектом Добролюбова и Биржевым мостом, где ранее планировалось построить здание Верховного суда и жилой комплекс для сотрудников аппарата и судей, было объявлено в апреле 2019 года. «Фонтанка» рассказывала, что хотят видеть горожане в будущем парке. Власти уже проводят конкурс на разработку концепции парка «Тучков буян».