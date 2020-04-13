FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+5°C/Завтра: +4
73.75р80.74р
СРОЧНО

#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 14:40
2
Печать

«Тучков буян» подключат к дорогам с помощью улицы Сперанского. Смольный одобрил ее расширение до четырех полос

Правительство Петербурга 13 апреля одобрило проект планировки территории для подключения будущего парка «Тучков буян» к улично-дорожной сети. Улица Сперанского превратится в четырехполосную дорогу.

На данный момент улица Сперанского — тупиковый проезд в 2 полосы движения. Документацию разработало ООО «Дорсервис». Она предполагает создание улицы с 4 полосами движения, ее протяженность составит 324 метра. Участники заседания правительства отметили, что расположение у набережной разворотного кольца не сузит пешеходную зону, которая там запланирована.

Напомним, 17 февраля участникам международного конкурса на разработку архитектурно-ландшафтной концепции «Тучкова буяна» в Петербурге показали площадку будущего парка. Территорию осмотрели представители восьми бюро.

О том, какое им выдали техническое задание, — читайте на «Фонтанке».

О решении разбить парк вдоль набережной Малой Невы, между Тучковым мостом, проспектом Добролюбова и Биржевым мостом, где ранее планировалось построить здание Верховного суда и жилой комплекс для сотрудников аппарата и судей, было объявлено в апреле 2019 года. «Фонтанка» рассказывала, что хотят видеть горожане в будущем парке. Власти уже проводят конкурс на разработку концепции парка «Тучков буян».

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

Fenomen
В парк надо на общественном транспорте ездить или пешком ходить. Тем более в выходной день. А не вот это вот всё, что опять понапридумывали.
mynine
Зачем нужны четыре полосы на тупиковой улице в 300 метров длиной ?! Зачем вообще подключать парк, предназначенный для отдыха к дорожной сети? Там что, не пройти по парку пешком ? Он же для этого и нужен. На автомобиле можно и за город съездить. Станция метро там рядом, нужно стимулировать людей отказываться в городе от автомобилей, а не наоборот.

В этой части города (как и на стрелке ВО, и дальше) надо сейчас сужать улицы, снижать транзитный трафик, делать зеленые пешеходные зоны, возвращать трамваи, улучшать городскую среду для пеших прогулок как жителей города, так и многочисленных туристов.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний