«Тучков буян» подключат к дорогам с помощью улицы Сперанского. Смольный одобрил ее расширение до четырех полос

mynine 13 Апр 2020 в 15:02 13 Апр 2020 в 15:02

Зачем нужны четыре полосы на тупиковой улице в 300 метров длиной ?! Зачем вообще подключать парк, предназначенный для отдыха к дорожной сети? Там что, не пройти по парку пешком ? Он же для этого и нужен. На автомобиле можно и за город съездить. Станция метро там рядом, нужно стимулировать людей отказываться в городе от автомобилей, а не наоборот.



В этой части города (как и на стрелке ВО, и дальше) надо сейчас сужать улицы, снижать транзитный трафик, делать зеленые пешеходные зоны, возвращать трамваи, улучшать городскую среду для пеших прогулок как жителей города, так и многочисленных туристов.