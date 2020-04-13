В конце января 2020 года горожанин Илья Рытов обратил внимание журналистов на срезанные с балконов 2-го этажа кованые элементы. Ограждения были демонтированы и оставлены под проездными арками во внутренний двор. Они лежали неохраняемые и неприкрытые. Осиротевшие балконы же были затянуты зелёной сеткой.

«Кованые ограждения исторических балконов в уровне второго этажа фасада по Невскому проспекту относятся к предмету охраны памятника. Ограждения чешуйчатого орнамента декорированы меандром и литыми композициями из раковин, дисков и завитков», — описали утрату в КГИОП.

В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры отметили, что написали заявление в полицию и попросили возбудить дело по признакам 23-й4 статьи УК («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия»). Что по поводу иска, то через суд КГИОП попытается заставить жилком восстановить балконы в течение 18 месяцев. В противном случае с организации взыщут сначала 100 тысяч рублей, а затем уже 150, если решение суда вновь не будет исполнено.



Объект культурного наследия федерального значения «Дом Голландской церкви» является многоквартирным жилым домом, часть помещений сдается в аренду. Здание построено в 1830-х годах по проекту архитектора Павла Жако.

