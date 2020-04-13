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#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 13:36
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Минздрав рекомендовал врачам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус

Минздрав России обновил временные методические рекомендации по диагностике и лечению ОРВИ в период пандемии коронавируса. Документ опубликован на сайте ведомства 13 апреля.

«В настоящее время наблюдается спад заболеваемости сезонными ОРВИ на фоне нарастания заболеваемости COVID-19. Принимая во внимание такие эпидемиологические особенности, любой случай ОРВИ вне зависимости от эпидемиологического анамнеза следует рассматривать как подозрительный на COVID-19», — говорится в рекомендациях.

Противовирусная терапия должна начинаться в первые 48 часов с начала заболевания. Клинически доказано, что именно раннее начало лечения обеспечивает более легкое и короткое течение заболевания у пациентов с коронавирусом.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев заболевания коронавирусом, 148 человек умерли, 1470 выздоровели. По последним данным, в Петербурге 678 больных Covid-19.

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Комментарии (13)

Vasilis
Любой чих это коронавирус, молодцы
Vasya11
"Посмотрите, какая складывается ситуация: после атипичной пневмонии 2002–2003 годов никто так и не разработал вакцины против тогдашнего ТОРС-коронавируса. После открытия коронавируса БВРС в 2012 году тоже не разработали соответствующей вакцины. Если бы эти вакцины были разработаны и доказана их эффективность, то сейчас было бы намного легче разработать вакцину против нынешнего коронавируса. В этом году прозвенел третий звонок от коронавирусов за последние 20 лет. Может, не будем ждать четвертого и разработаем вакцины? В 1950–1970-е годы прошлого века наша страна была лидером не только в космосе, но и в разработках и применении вакцин!"(с).
При том, что смертность от некоторых вирусных заболеваний

Сезонный (обычный) грипп — менее 0,01% (у пожилых — до 2%)

ТОРС-коронавирус 2003 года (SARS) — около 10%

БВРС-коронавирус (MERS) — 34%

«Свиной» грипп 2009–2010 годов — 0,02%

Новый коронавирус SARS-CoV-2 — около 2%

https://www.google.com/amp/s/www.kommersant.ru/amp/4291983
Александр Грачёв
У меня две недели была температура 37. Брал больничный. Его закрыли в пятницу, ибо лечение антибиотиками ничего не дало, картина не изменилась: ни соплей, ни кашля, только постоянная температура(у жены так же). Всё, закрыли больничный как ОРЗ. Только вот вчера начал харкать кровью. Температура, как была, так и осталась. Тест на коронавирус сдавал(мазок) - неделя прошла, не звонили. ХЗ, что за ОРЗ может давать такое осложнение, как кровь в лёгких. Флюшку делал неделю назад - чисто.
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