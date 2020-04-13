Минздрав рекомендовал врачам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус

Минздрав России обновил временные методические рекомендации по диагностике и лечению ОРВИ в период пандемии коронавируса. Документ опубликован на сайте ведомства 13 апреля.



«В настоящее время наблюдается спад заболеваемости сезонными ОРВИ на фоне нарастания заболеваемости COVID-19. Принимая во внимание такие эпидемиологические особенности, любой случай ОРВИ вне зависимости от эпидемиологического анамнеза следует рассматривать как подозрительный на COVID-19», — говорится в рекомендациях.



Противовирусная терапия должна начинаться в первые 48 часов с начала заболевания. Клинически доказано, что именно раннее начало лечения обеспечивает более легкое и короткое течение заболевания у пациентов с коронавирусом.

