Минздрав рекомендовал врачам рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус
Минздрав России обновил временные методические рекомендации по диагностике и лечению ОРВИ в период пандемии коронавируса. Документ опубликован на сайте ведомства 13 апреля.
«В настоящее время наблюдается спад заболеваемости сезонными ОРВИ на фоне нарастания заболеваемости COVID-19. Принимая во внимание такие эпидемиологические особенности, любой случай ОРВИ вне зависимости от эпидемиологического анамнеза следует рассматривать как подозрительный на COVID-19», — говорится в рекомендациях.
Противовирусная терапия должна начинаться в первые 48 часов с начала заболевания. Клинически доказано, что именно раннее начало лечения обеспечивает более легкое и короткое течение заболевания у пациентов с коронавирусом.
На сегодняшний день в России зарегистрировано 18 328 случаев заболевания коронавирусом, 148 человек умерли, 1470 выздоровели. По последним данным, в Петербурге 678 больных Covid-19.