FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +4
73.75р80.74р
СРОЧНО

#минусвирус на «Фонтанке» — смотри онлайн

13.04.2020 11:54
3
Печать

Россия «экспортирует» коронавирус в Китай. Больше половины заболевших в стране за сутки пришлось на один рейс из Москвы

Власти Китая фиксируют резкий рост завозных случаев коронавирусной инфекции. На выходных основным поставщиком больных стали самолет «Аэрофлота» и российский погранпереход.

По данным муниципальной комиссии здравоохранения Шанхая, у 60 пассажиров рейса SU208 из Москвы, прилетевшего в пятницу, диагностирован коронавирус, сообщает 13 апреля The New York Times. Они вошли в воскресную статистику, согласно которой во всем Китае зарегистрированы 99 случаев.

То, что на рейс из Москвы пришлось более половины всех зараженных, подчеркивает возможную серьезность вспышки в России, отмечает Bloomberg.

Еще один источник завозного коронавируса — сухопутная граница с Россией. С начала апреля в северо-восточной провинции Хэйлунцзян у более ста вернувшихся через погранпереход граждан Китая диагностирован COVID-19. Завозные случаи превышают 90 процентов от всех заболевших.

За сутки в России зафиксированы более 2500 новых случаев заражения коронавирусом.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (3)

Nemcoff
Вроде же границы были закрыты и авиосообщение остановлено по информации говорящих голов на ТВ? Не понимаю кому верить
Ильин Серёжа
Точнее было назвать реэкспорт, собственного избытка.
Antipode
Почему бы местной администрации не отгородиться от Москвы? Что собственно мешает? Сколько можно призывать к этому? Почему из Москвы в Китай есть инфицированные, а из Москвы в Спб- нет?
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний