Россия «экспортирует» коронавирус в Китай. Больше половины заболевших в стране за сутки пришлось на один рейс из Москвы
Власти Китая фиксируют резкий рост завозных случаев коронавирусной инфекции. На выходных основным поставщиком больных стали самолет «Аэрофлота» и российский погранпереход.
По данным муниципальной комиссии здравоохранения Шанхая, у 60 пассажиров рейса SU208 из Москвы, прилетевшего в пятницу, диагностирован коронавирус, сообщает 13 апреля The New York Times. Они вошли в воскресную статистику, согласно которой во всем Китае зарегистрированы 99 случаев.
То, что на рейс из Москвы пришлось более половины всех зараженных, подчеркивает возможную серьезность вспышки в России, отмечает Bloomberg.
Еще один источник завозного коронавируса — сухопутная граница с Россией. С начала апреля в северо-восточной провинции Хэйлунцзян у более ста вернувшихся через погранпереход граждан Китая диагностирован COVID-19. Завозные случаи превышают 90 процентов от всех заболевших.
За сутки в России зафиксированы более 2500 новых случаев заражения коронавирусом.