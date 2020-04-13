Россия «экспортирует» коронавирус в Китай. Больше половины заболевших в стране за сутки пришлось на один рейс из Москвы

Власти Китая фиксируют резкий рост завозных случаев коронавирусной инфекции. На выходных основным поставщиком больных стали самолет «Аэрофлота» и российский погранпереход.



По данным муниципальной комиссии здравоохранения Шанхая, у 60 пассажиров рейса SU208 из Москвы, прилетевшего в пятницу, диагностирован коронавирус, сообщает 13 апреля The New York Times. Они вошли в воскресную статистику, согласно которой во всем Китае зарегистрированы 99 случаев.



То, что на рейс из Москвы пришлось более половины всех зараженных, подчеркивает возможную серьезность вспышки в России, отмечает Bloomberg.

