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13.04.2020 07:50
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Стивен Кинг сожалеет, что «весь мир попал в его книгу про пандемию вируса супергриппа»

Люди из-за вспышки коронавируса чувствуют себя персонажами книги Стивена Кинга. Об этом писатель рассказал в интервью изданию NPR.

«Да, люди говорят мне: "Эх, мы похоже, попали в книгу Стивена Кинга". И единственный мой им на это ответ: "Мне очень жаль"», — цитирует Кинга Independent.

Роман «Противостояние» в жанре постапокалипсиса вышел в 1978 году и описывает пандемию вируса «супергриппа», от которого погибает практически всё население мира. Писатель добавил, что старается свести к минимуму сравнения между коронавирусом и супергриппом из его произведения, но считает, что пандемия «должна была случиться».

Кинг добавил, что писать книги это «хороший способ избавиться от страха» и в самоизоляции он много времени уделяет своему новому произведению.

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