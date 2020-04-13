Люди из-за вспышки коронавируса чувствуют себя персонажами книги Стивена Кинга. Об этом писатель рассказал в интервью изданию NPR.



«Да, люди говорят мне: "Эх, мы похоже, попали в книгу Стивена Кинга". И единственный мой им на это ответ: "Мне очень жаль"», — цитирует Кинга Independent.



Роман «Противостояние» в жанре постапокалипсиса вышел в 1978 году и описывает пандемию вируса «супергриппа», от которого погибает практически всё население мира. Писатель добавил, что старается свести к минимуму сравнения между коронавирусом и супергриппом из его произведения, но считает, что пандемия «должна была случиться».

