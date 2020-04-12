Голикова не берется говорить, снимут ли ограничения после 30 апреля

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова не стала прогнозировать, будут ли отменены ограничений после 30 апреля.



«Я бы сейчас не делала никаких преждевременных выводов», — сказала она 12 апреля в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Перед этим журналист спросил чиновницу о вероятности продления режима самоизоляции после 30 апреля.



«Нам очень хочется в преддверии такого большого праздника, Дня Победы, конечно, выйти из этой ситуации. Но полностью выйти из нее мы точно не сможем», — добавила Голикова.