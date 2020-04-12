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12.04.2020 16:05
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Голикова не берется говорить, снимут ли ограничения после 30 апреля

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова не стала прогнозировать, будут ли отменены ограничений после 30 апреля.

«Я бы сейчас не делала никаких преждевременных выводов», — сказала она 12 апреля в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Перед этим журналист спросил чиновницу о вероятности продления режима самоизоляции после 30 апреля.

«Нам очень хочется в преддверии такого большого праздника, Дня Победы, конечно, выйти из этой ситуации. Но полностью выйти из нее мы точно не сможем», — добавила Голикова.

В этой же программе вице-премьер отметила, что 14–16 апреля станет ясно, достигла ли Россия пика заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 12 апреля, в России был установлен очередной рекорд по заболеваемости COVID-2019. Всего за день коронавирус нашли более чем у 2000 человек.

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Комментарии (4)

lexus
А что она должна была сказать... Очевидно, что заболеваемость идёт в гору, а за ней и смертность. По мягкому люди не поняли, за эту неделю ужесточат, посмотрят.
krasnonosov
Так не она будет решать. Изоляцию граждан теперь будут снимать люди в погонах и только тогда, когда количество запретов и штрафов для населения достигнет нужных для администрации величин, что бы беспрепятственно продлить своё пребывание у власти в стране.
half-life
Опытная карьеристка ….слово не воробей....потом вся страна будет её фэйсом об тейбл если что.
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