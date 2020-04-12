Голикова не берется говорить, снимут ли ограничения после 30 апреля
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова не стала прогнозировать, будут ли отменены ограничений после 30 апреля.
«Я бы сейчас не делала никаких преждевременных выводов», — сказала она 12 апреля в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1». Перед этим журналист спросил чиновницу о вероятности продления режима самоизоляции после 30 апреля.
«Нам очень хочется в преддверии такого большого праздника, Дня Победы, конечно, выйти из этой ситуации. Но полностью выйти из нее мы точно не сможем», — добавила Голикова.
В этой же программе вице-премьер отметила, что 14–16 апреля станет ясно, достигла ли Россия пика заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 12 апреля, в России был установлен очередной рекорд по заболеваемости COVID-2019. Всего за день коронавирус нашли более чем у 2000 человек.