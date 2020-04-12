Голикова: Следующая неделя может стать решающей для распространения коронавируса в России. Нас ждет плато или рост заболеваний

На следующей неделе станет понятно, выходит ли Россия на коронавирусное плато. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.



«14–16 апреля, они могут быть для нас неким критерием — выходим мы все-таки (на плато. — Прим. ред.) или мы будем еще какое-то время подрастать», — заявила 12 апреля чиновница в эфире телеканала «Россия 1».



По словам Голиковой, дата 30 апреля, до которой в РФ будут длиться «нерабочие дни», была выбрана не случайно. Это позволяет пройти два цикла по 14 дней. После чего можно оценить эффект от мер по самоизоляции.

