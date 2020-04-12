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12.04.2020 14:00
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Голикова: Следующая неделя может стать решающей для распространения коронавируса в России. Нас ждет плато или рост заболеваний

На следующей неделе станет понятно, выходит ли Россия на коронавирусное плато. Об этом сообщила заместитель председателя правительства РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

«14–16 апреля, они могут быть для нас неким критерием — выходим мы все-таки (на плато. — Прим. ред.) или мы будем еще какое-то время подрастать», — заявила 12 апреля чиновница в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Голиковой, дата 30 апреля, до которой в РФ будут длиться «нерабочие дни», была выбрана не случайно. Это позволяет пройти два цикла по 14 дней. После чего можно оценить эффект от мер по самоизоляции.

Напомним, что сегодня, 12 апреля, в России был установлен очередной рекорд по заболеваемости COVID-2019. Всего за день коронавирус нашли более чем у 2000 человек.

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Комментарии (9)

Vasilis
Это злая и коварная женщина, но она в отличии от многих во власти не тупая
Иван Петров
Мадам Голикова, на следующей неделе вас ждёт рост заболеваний. Это ясно всем, кроме вас.

Когда уже эту людоедку - оптимизаторшу здравоохранения отправят на нары?
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