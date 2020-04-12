Историк моды Александр Васильев попал в Коммунарку с пневмонией

Историк моды Александр Васильев находится в больнице в Коммунарке, перепрофилированной под пациентов с коронавирусом.



«Это правда, я в отдельной палате в Коммунарке, прохожу курс лечения двустороннего воспаления лёгких, температура 36,6 °С. Результаты анализа на коронавирус пока не объявляли», — приводит слова телеведущего 12 апреля RT.



Напомним, через Коммунарку уже прошли несколько отечественных звезд — в частности, Лев Лещенко, Игорь Николаев. Главный врач этого стационара тоже заразился новым вирусом.

