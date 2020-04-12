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12.04.2020 11:22
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Историк моды Александр Васильев попал в Коммунарку с пневмонией

Историк моды Александр Васильев находится в больнице в Коммунарке, перепрофилированной под пациентов с коронавирусом.

«Это правда, я в отдельной палате в Коммунарке, прохожу курс лечения двустороннего воспаления лёгких, температура 36,6 °С. Результаты анализа на коронавирус пока не объявляли», — приводит слова телеведущего 12 апреля RT.

Напомним, через Коммунарку уже прошли несколько отечественных звезд — в частности, Лев Лещенко, Игорь Николаев. Главный врач этого стационара тоже заразился новым вирусом.

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Комментарии (13)

shushu
Непонятно про 36,6. Раньше говорили, что температура повышаться должна при коронавирусе. Теперь не так?
260785481
у человека случилась пневмония. Теперь его еще и гриппом заразят, чтобы наверняка
jump
больница для избранных.
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