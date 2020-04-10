Московская область по примеру столицы вводит пропускной режим. Чтобы отправиться на работу, понадобится регистрация и QR-код.



Об ужесточении правил жизни в Московской области губернатор региона Андрей Воробьёв заявил в своем Instagram 10 апреля. По его словам, режим пропусков будут вводить «поэтапно, аккуратно и максимально удобно».



Для этого уже готова платформа Услуги.Мосрег.Ру, на которой необходимо будет зарегистрироваться тем, кто отправляется на работу или «едет по уважительной причине». При этом для того, чтобы погулять с собакой, вынести мусор или дойти до ближайшего магазина, оформлять пропуск не понадобится. Как именно будет действовать нововведение, обещают разъяснить позднее.

