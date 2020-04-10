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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

10.04.2020 21:24
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«Наверняка вас остановят и спросят, с какой целью вы вышли из дома». В Подмосковье вводят пропускной режим следом за столицей

Московская область по примеру столицы вводит пропускной режим. Чтобы отправиться на работу, понадобится регистрация и QR-код.

Об ужесточении правил жизни в Московской области губернатор региона Андрей Воробьёв заявил в своем Instagram 10 апреля. По его словам, режим пропусков будут вводить «поэтапно, аккуратно и максимально удобно».

Для этого уже готова платформа Услуги.Мосрег.Ру, на которой необходимо будет зарегистрироваться тем, кто отправляется на работу или «едет по уважительной причине». При этом для того, чтобы погулять с собакой, вынести мусор или дойти до ближайшего магазина, оформлять пропуск не понадобится. Как именно будет действовать нововведение, обещают разъяснить позднее.

«И даже если ты не зарегистрирован, у тебя нет QR-кода – ничего страшного, если есть удостоверение личности и удостоверение с места работы», - говорит Воробьёв.

Новые меры губернатор объяснил ростом заболевших новой коронавирусной инфекцией — в регионе их больше тысячи. «Наша задача – не дать медицине захлебнуться в тяжелых диагнозах», - объясняет Воробёв.

Со следующей недели в Подмосковье остаются работать только самые необходимые предприятия. «Вводится усиление полиции, Росгвардии, ГИБДД, которые наверняка вас остановят и спросят, с какой целью вы вышли из дома», - пояснил Воробьев.

Губернатор просит жителей оставаться дома: «Есть правила, которые мы все обязаны соблюдать и выполнять. Если наберемся терпения, вирус, беда, болезни отступят, и мы заживем нормальной жизнью».

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Комментарии (10)

dedmoroz_5e4d8827384c2
А где постригся?))))
vasya99793
Полицаи с эсэсовцами, переименованными в "росгвардию" патрулируют улицы...
Люди без денег заперты дома...
Госвши отдыхают за счет людей...

Такое даже Адольфу Алоизовичу в голову не пришло.

Что-то интуиция подсказывает, что долбоуроды скоро доиграются...
Radwind
Вас остановили?
Скажите им:
1. Поздоровайтесь, отдайте честь, представьтесь (звание, фамилия, подразделение), предъявите удостоверения В ОТКРЫТОМ ВИДЕ БЕЗ ПОСТОРОННИХ ВЛОЖЕНИЙ так долго, сколько потребуется, чтобы записать их данные или сфотографировать, причина и повод (!) Вашего задержания (Вас же остановили).
2. Предъявите Ваш документ, по которому можно определить, что Вы не из карантинной группы (группы риска и тд.).
3. Потребуйте копии Федеральных Законов о введении ЧП или ВП в стране.
4. Идите по своим делам дальше.
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