«Наверняка вас остановят и спросят, с какой целью вы вышли из дома». В Подмосковье вводят пропускной режим следом за столицей
Московская область по примеру столицы вводит пропускной режим. Чтобы отправиться на работу, понадобится регистрация и QR-код.
Об ужесточении правил жизни в Московской области губернатор региона Андрей Воробьёв заявил в своем Instagram 10 апреля. По его словам, режим пропусков будут вводить «поэтапно, аккуратно и максимально удобно».
Для этого уже готова платформа Услуги.Мосрег.Ру, на которой необходимо будет зарегистрироваться тем, кто отправляется на работу или «едет по уважительной причине». При этом для того, чтобы погулять с собакой, вынести мусор или дойти до ближайшего магазина, оформлять пропуск не понадобится. Как именно будет действовать нововведение, обещают разъяснить позднее.
«И даже если ты не зарегистрирован, у тебя нет QR-кода – ничего страшного, если есть удостоверение личности и удостоверение с места работы», - говорит Воробьёв.
Новые меры губернатор объяснил ростом заболевших новой коронавирусной инфекцией — в регионе их больше тысячи. «Наша задача – не дать медицине захлебнуться в тяжелых диагнозах», - объясняет Воробёв.
Со следующей недели в Подмосковье остаются работать только самые необходимые предприятия. «Вводится усиление полиции, Росгвардии, ГИБДД, которые наверняка вас остановят и спросят, с какой целью вы вышли из дома», - пояснил Воробьев.
Губернатор просит жителей оставаться дома: «Есть правила, которые мы все обязаны соблюдать и выполнять. Если наберемся терпения, вирус, беда, болезни отступят, и мы заживем нормальной жизнью».