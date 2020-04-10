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10.04.2020 10:16
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Мошенничество времен пандемии: пенсионерка в Невском районе кидала обманщикам деньги из окна

Пожилая жительница Петербурга заявила в полицию о мошенниках, которым она отдала около 60 тысяч рублей на лекарства для пострадавших родственников. Деньги женщина кидала из окна.

Как стало известно «Фонтанке» 10 апреля, 86-летняя пенсионерка, живущая на Искровском проспекте, обратилась с заявлением в 70 отдел полиции около пяти часов вечера накануне. В нем она указала, что примерно в 11 утра того же дня ей на домашний телефон позвонил незнакомый мужчина и сказал что ее родственники попали в серьезную аварию. Им якобы требовалась неотложная медицинская помощь и лекарства.

Петербурженка откликнулась и отдала все что было - 50 тысяч рублей и 100 евро. Деньги кидала из окна 4 этажа.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

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