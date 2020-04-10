Мошенничество времен пандемии: пенсионерка в Невском районе кидала обманщикам деньги из окна

Пожилая жительница Петербурга заявила в полицию о мошенниках, которым она отдала около 60 тысяч рублей на лекарства для пострадавших родственников. Деньги женщина кидала из окна.



Как стало известно «Фонтанке» 10 апреля, 86-летняя пенсионерка, живущая на Искровском проспекте, обратилась с заявлением в 70 отдел полиции около пяти часов вечера накануне. В нем она указала, что примерно в 11 утра того же дня ей на домашний телефон позвонил незнакомый мужчина и сказал что ее родственники попали в серьезную аварию. Им якобы требовалась неотложная медицинская помощь и лекарства.