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10.04.2020 09:00
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Пять машин «собрал» на Васильевском таксист, предположительно, из-за лопнувшего колеса

Загруженность дорог Санкт-Петербурга утром 10 апреля к 8:30 достигла 2 баллов по шкале «Яндекса». Для уходящей рабочей недели это норма, хотя на прошлой неделе по утрам выше «единицы» показатель не поднимался.

Местами движению мешают ремонтные работы (у дорожников уже начался сезон), а также ДТП. Горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» сообщают о двух авариях — «паровозиках».

Перед пешеходным переходом на Петергофском шоссе, 5, столкнулись три легковые машины, посередине — с мурманскими номерами. В сторону Стрельны осталась свободной только правая полоса.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

На 26-й линии В.О., по словам очевидца, «у таксиста лопнуло колесо», и он собрал пять машин, судя по фотографиям, припаркованных у тротуара.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com
Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com

ДТП с тремя участниками затрудняет движение и на севере КАД, где введены ограничения из-за реконструкции, пишет «Экстренный вызов Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

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