Загруженность дорог Санкт-Петербурга утром 10 апреля к 8:30 достигла 2 баллов по шкале «Яндекса». Для уходящей рабочей недели это норма, хотя на прошлой неделе по утрам выше «единицы» показатель не поднимался.

Местами движению мешают ремонтные работы (у дорожников уже начался сезон), а также ДТП. Горожане в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» сообщают о двух авариях — «паровозиках».

Перед пешеходным переходом на Петергофском шоссе, 5, столкнулись три легковые машины, посередине — с мурманскими номерами. В сторону Стрельны осталась свободной только правая полоса.