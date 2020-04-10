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10.04.2020 07:41
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Неизвестный водитель в Ленобласти сбил двух юных пешеходов и скрылся

Два несовершеннолетних мальчика получили серьёзные травмы минувшим вечером в Киришском районе Ленобласти.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, ДТП произошло 9 апреля около 21:25 в посёлке Будогощь на улице Железнодорожная, 6А. Неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве, по предварительной информации, при обгоне попутной машины совершил наезд на двух пешеходов – юношей 2005 и 2003 годов рождения (младшему 14 или 15 лет, старшему 16 или 17 лет). Они шли в попутном направлении по краю проезжей части, поскольку тротуаров и пешеходной дорожки на улице нет.

Оба пострадавших госпитализированы. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

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Комментарии (2)

nuga
А почему власть с себя не спросит за отсутствии пешеходных дорожек вне городов или обочины? Только бегают с выпученными глазами с Ковидом,не замечая смертей от автомобилей.
Иван Кадачигов
Какой конченый мерзавец и негодяй это сделал. За все спросят на высшем суде.
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