Неизвестный водитель в Ленобласти сбил двух юных пешеходов и скрылся
Два несовершеннолетних мальчика получили серьёзные травмы минувшим вечером в Киришском районе Ленобласти.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, ДТП произошло 9 апреля около 21:25 в посёлке Будогощь на улице Железнодорожная, 6А. Неустановленный водитель на неустановленном транспортном средстве, по предварительной информации, при обгоне попутной машины совершил наезд на двух пешеходов – юношей 2005 и 2003 годов рождения (младшему 14 или 15 лет, старшему 16 или 17 лет). Они шли в попутном направлении по краю проезжей части, поскольку тротуаров и пешеходной дорожки на улице нет.
Оба пострадавших госпитализированы. Полиция проводит проверку по факту ДТП.