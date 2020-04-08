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Всё о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

08.04.2020 16:51
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29 апреля — «Бизнес в маске. Как работать и сохранить бизнес во время самоизоляции» (круглый стол)

Городской портал «Фонтанка.ру» приглашает вас принять участие в онлайн-мероприятии «Бизнес в маске. Как работать и сохранить бизнес во время самоизоляции».

С конца марта бизнес в Петербурге, как и во всей стране, оказался в сложной ситуации. С одной стороны, необходимо соблюдать режим самоизоляции, чтобы предотвратить распространение эпидемии — для этого с 30 марта по 30 апреля объявлены нерабочие дни. С другой стороны, жизнь большого города не может остановиться, как и деятельность многих предприятий. О том, как работает бизнес в условиях самоизоляции и что помогает ему в этом, обсудим на круглом столе.

Вопросы для обсуждения:

  • Каковы особенности работы в сложившихся условиях? Как на практике работают ограничения и новые правила?
  • Как бизнес адаптируется к работе в новых условиях? Какие изменения пришлось внести в работу?
  • Как происходит взаимодействие с контрагентами, партнерами, клиентами? Как в кризисной ситуации ведет себя бизнес по отношению друг к другу? Есть ли примеры взаимовыручки и поддержки (арендаторы и арендодатели, поставщики и покупатели, банки и заемщики и др.)?
  • Действуют ли уже обещанные государством меры господдержки? Как они работают и работают ли вообще?
  • Каких дополнительных мер поддержки, новых правил работы или разъяснений вы ожидаете? Что еще может помочь бизнесу в условиях самоизоляции?
  • Как бизнес проявляет социальную ответственность во время режима самоизоляции?

По вопросам и условиям участия обращаться: Ольга Карпусь, +7 (921) 902–69–91, ok@fontanka.ru

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