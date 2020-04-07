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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

07.04.2020 00:48
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Звёзды российской эстрады покидают Коммунарку. Вслед за Лещенко уехал Николаев

Певца и композитора Игоря Николаева выписали из больницы. Об этом музыкант сообщил на инстаграме 6 апреля.

«И, кстати, я уже дома. Спасибо всем, кто волновался и переживал. Будьте здоровы», — написал он.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации Николаева в больницу в московском посёлке Коммунарка, где лечат пациентов с коронавирусом. Результаты анализов на COVID-19 оказались отрицательными. Артисту поставили диагноз пневмония.

Сегодня также Коммунарку покинул Лев Лещенко, пишет РБК. Певец заявил, что вылечился от коронавируса. Напомним, что Лещенко госпитализировали 26 марта после гастролей в Канаде и США.

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