Звёзды российской эстрады покидают Коммунарку. Вслед за Лещенко уехал Николаев

Певца и композитора Игоря Николаева выписали из больницы. Об этом музыкант сообщил на инстаграме 6 апреля.

«И, кстати, я уже дома. Спасибо всем, кто волновался и переживал. Будьте здоровы», — написал он.

Ранее СМИ сообщили о госпитализации Николаева в больницу в московском посёлке Коммунарка, где лечат пациентов с коронавирусом. Результаты анализов на COVID-19 оказались отрицательными. Артисту поставили диагноз пневмония.

Сегодня также Коммунарку покинул Лев Лещенко, пишет РБК. Певец заявил, что вылечился от коронавируса. Напомним, что Лещенко госпитализировали 26 марта после гастролей в Канаде и США.