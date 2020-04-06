FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: +8
76.41р82.63р
СРОЧНО

Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 23:04
2
Печать

Премьер-министра Великобритании перевели в реанимацию. Состояние Бориса Джонсона ухудшилось

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вечером 6 апреля перевели в реанимацию, передает Sky News со ссылкой на канцелярию премьера.

«В течение дня состояние премьер-министра ухудшилось, и по совету медиков он был переведен в реанимационное отделение», — сообщил представитель канцелярии премьера.

Джонсон попросил главу МИД Великобритании Доминика Рааба замещать его там, где это будет необходимо.

«Премьер-министр получает превосходную помощь и благодарит всех сотрудников за их усердную работу и преданность делу», — добавили в канцелярии.

27 марта Борис Джонсон сообщил, что заразился коронавирусом.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

Sigizmund
Чтоб он сдох, русофоб долбаный!!!
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний