Премьер-министра Великобритании перевели в реанимацию. Состояние Бориса Джонсона ухудшилось
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вечером 6 апреля перевели в реанимацию, передает Sky News со ссылкой на канцелярию премьера.
«В течение дня состояние премьер-министра ухудшилось, и по совету медиков он был переведен в реанимационное отделение», — сообщил представитель канцелярии премьера.
Джонсон попросил главу МИД Великобритании Доминика Рааба замещать его там, где это будет необходимо.
«Премьер-министр получает превосходную помощь и благодарит всех сотрудников за их усердную работу и преданность делу», — добавили в канцелярии.
27 марта Борис Джонсон сообщил, что заразился коронавирусом.