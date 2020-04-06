Строительные работы и прокладка коммуникаций со вторника, 7 апреля, изменят схему движения на двух улицах Петербурга. Водителей ждут ограничение в центре и перекрытие на Петроградской стороне.



Как сообщает 6 апреля пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 7 апреля 2020 года по 5 августа 2022 года будет ограничено движение транспорта по Итальянской улице от набережной Фонтанки до Караванной улицы. ООО «Северо-Западный УКС» разместит там пешеходную галерею на время проведения работ по приспособлению западной части дворца Д.П. Нарышкина под музейно-выставочный комплекс.