Минпромторг «настоятельно рекомендовал» регионам разрешить ремонт машин и продажу запчастей в нерабочий период

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации порекомендовало региональным властям разрешить проведение техобслуживания и ремонта автомобилей, а также продажу запчастей. Об этом говорится в письме замглавы министерства Александра Морозова.

Также в ведомстве указали на необходимость обеспечить в регионах функционирование организаций, которые осуществляют техническое обслуживание и ремонт колесных транспортных средств. В Минпромторге отметили, что от этого зависят бесперебойная работа социально значимых служб, включая скорую помощь и МЧС, и своевременные поставки продуктов и медикаментов.

Неделей ранее ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила в правительство России обращение с просьбой разрешить дилерам проводить срочные работы по техобслуживанию и ремонту автомобилей и продавать запчасти в нерабочий период. После объявления президентом РФ Владимиром Путиным нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля официальные дилеры приостановили работу. В обращении 2 апреля глава государства продлил нерабочий период до 30 апреля.