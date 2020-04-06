Минпромторг «настоятельно рекомендовал» регионам разрешить ремонт машин и продажу запчастей в нерабочий период
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации порекомендовало региональным властям разрешить проведение техобслуживания и ремонта автомобилей, а также продажу запчастей. Об этом говорится в письме замглавы министерства Александра Морозова.
Как сообщает 6 апреля ТАСС, в письме Минпромторг РФ «настоятельно рекомендует» органам государственной исполнительной власти субъектов дополнить утвержденный правительством перечень непродовольственных товаров первой необходимости пунктом «автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры)».
Также в ведомстве указали на необходимость обеспечить в регионах функционирование организаций, которые осуществляют техническое обслуживание и ремонт колесных транспортных средств. В Минпромторге отметили, что от этого зависят бесперебойная работа социально значимых служб, включая скорую помощь и МЧС, и своевременные поставки продуктов и медикаментов.
Неделей ранее ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила в правительство России обращение с просьбой разрешить дилерам проводить срочные работы по техобслуживанию и ремонту автомобилей и продавать запчасти в нерабочий период. После объявления президентом РФ Владимиром Путиным нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля официальные дилеры приостановили работу. В обращении 2 апреля глава государства продлил нерабочий период до 30 апреля.