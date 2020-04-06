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06.04.2020 18:51
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Минпромторг «настоятельно рекомендовал» регионам разрешить ремонт машин и продажу запчастей в нерабочий период

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации порекомендовало региональным властям разрешить проведение техобслуживания и ремонта автомобилей, а также продажу запчастей. Об этом говорится в письме замглавы министерства Александра Морозова.

Как сообщает 6 апреля ТАСС, в письме Минпромторг РФ «настоятельно рекомендует» органам государственной исполнительной власти субъектов дополнить утвержденный правительством перечень непродовольственных товаров первой необходимости пунктом «автозапчасти (включая материалы смазочные, шины, покрышки, камеры)».

Также в ведомстве указали на необходимость обеспечить в регионах функционирование организаций, которые осуществляют техническое обслуживание и ремонт колесных транспортных средств. В Минпромторге отметили, что от этого зависят бесперебойная работа социально значимых служб, включая скорую помощь и МЧС, и своевременные поставки продуктов и медикаментов.

Неделей ранее ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направила в правительство России обращение с просьбой разрешить дилерам проводить срочные работы по техобслуживанию и ремонту автомобилей и продавать запчасти в нерабочий период. После объявления президентом РФ Владимиром Путиным нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля официальные дилеры приостановили работу. В обращении 2 апреля глава государства продлил нерабочий период до 30 апреля.

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Комментарии (1)

Sibir_5e4d67bbb7aea
на зимней резине уже не комильфо ездить... шиномонтажки пора открывать...
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