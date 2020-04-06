FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +8
75.75р82.23р
СРОЧНО

Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 18:10
13
Печать

Петербуржцы выстроились в дисциплинированную очередь за школьными сухпайками

Продуктовые наборы для школьников на время дистанционной учёбы получают родители в Петербурге. Время коротают в очереди.

Фото со стоящими друг за другом горожанами в Красносельском районе опубликовали очевидцы в социальных сетях 6 апреля. Родители учеников 271-й гимназии ждали своей очереди на получение продуктового набора. При этом они соблюдали безопасную дистанцию в 1–1,5 метра.

Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Как ранее писала «Фонтанка», в зависимости от категории льготности в коробках набирается до 12 килограммов еды. Школьники получат три упаковки крупы, немного макарон, рыбные консервы, сок и ультрапастеризованное молоко, сладости, джем, сахар и растительное масло. Стоимость набора составляет от 426 до 1616 рублей.

При получении родители должны иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, собственную ручку, маску, перчатки, сумку и средства для переноса проднабора.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (13)

Resistance
А выдать помощь деньгами, чтобы родители купили привычный для детей набор продуктов не скрепно? Или там распилить нечего будет?
sp_ace
Не знаю, кто на что ругается. Мы вчера наборы получили на двоих детей (семья многодетная). Школа№266 Адмиралтейского р-на. Есть там и крупы и масло и шоколад и сайра в банках и молоко и соки. Еле всё это донёс. Так что отставить панику. Наборы вполне себе жизнеспособные.
Maxim Flow
Во первых в статье большая ошибка!!! Это гимназия 271!!! И в наборах нет и запаха горбуши, молока, сока и т.д. Видно да простых людей как всегда что-то не дошло!!! Если сравнить с Московской коробкой, то 1,5 часа в очереди под дождём того не стоили!!!! Обидно....
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний