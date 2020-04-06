Продуктовые наборы для школьников на время дистанционной учёбы получают родители в Петербурге. Время коротают в очереди.



Фото со стоящими друг за другом горожанами в Красносельском районе опубликовали очевидцы в социальных сетях 6 апреля. Родители учеников 271-й гимназии ждали своей очереди на получение продуктового набора. При этом они соблюдали безопасную дистанцию в 1–1,5 метра.

