Петербуржцы выстроились в дисциплинированную очередь за школьными сухпайками
Продуктовые наборы для школьников на время дистанционной учёбы получают родители в Петербурге. Время коротают в очереди.
Фото со стоящими друг за другом горожанами в Красносельском районе опубликовали очевидцы в социальных сетях 6 апреля. Родители учеников 271-й гимназии ждали своей очереди на получение продуктового набора. При этом они соблюдали безопасную дистанцию в 1–1,5 метра.
Как ранее писала «Фонтанка», в зависимости от категории льготности в коробках набирается до 12 килограммов еды. Школьники получат три упаковки крупы, немного макарон, рыбные консервы, сок и ультрапастеризованное молоко, сладости, джем, сахар и растительное масло. Стоимость набора составляет от 426 до 1616 рублей.
При получении родители должны иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, собственную ручку, маску, перчатки, сумку и средства для переноса проднабора.