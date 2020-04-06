Коронавирус сорвал букет. За торговлю во время «президентских каникул» первым наказан «Оранж»
В Петербурге начали наказывать бизнес за нарушение запрета на торговлю во время «президентских каникул». Как сообщает 6 апреля объединенная пресс-служба судов, Петроградский районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности ООО «Оранж Стиль», управляющее сетью цветочных магазинов.
30 марта павильон возле дома 53 на Большом проспекте Петроградской стороны продолжал торговлю, хотя продажа цветов не вошла в список деятельности, разрешенной во время «президентских каникул». Тем самым ООО «Оранж Стиль» не исполнило запрет, наложенный в целях предотвращения распространения инфекции COVID-19.
Компания вину признала, пояснив, что решила распродать цветы, так как они не могут долго храниться.
За совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ, деятельность компании остановлена на 30 суток. Впрочем, большую часть этого срока компания все равно не смогла бы работать — коронавирусные «каникулы» продлены до 30 апреля.