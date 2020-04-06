Коронавирус сорвал букет. За торговлю во время «президентских каникул» первым наказан «Оранж»

В Петербурге начали наказывать бизнес за нарушение запрета на торговлю во время «президентских каникул». Как сообщает 6 апреля объединенная пресс-служба судов, Петроградский районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности ООО «Оранж Стиль», управляющее сетью цветочных магазинов.



30 марта павильон возле дома 53 на Большом проспекте Петроградской стороны продолжал торговлю, хотя продажа цветов не вошла в список деятельности, разрешенной во время «президентских каникул». Тем самым ООО «Оранж Стиль» не исполнило запрет, наложенный в целях предотвращения распространения инфекции COVID-19.

