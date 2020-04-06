FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +10
77.73р85.74р
СРОЧНО

Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

06.04.2020 12:07
13
Печать

Коронавирус сорвал букет. За торговлю во время «президентских каникул» первым наказан «Оранж»

В Петербурге начали наказывать бизнес за нарушение запрета на торговлю во время «президентских каникул». Как сообщает 6 апреля объединенная пресс-служба судов, Петроградский районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности ООО «Оранж Стиль», управляющее сетью цветочных магазинов.

30 марта павильон возле дома 53 на Большом проспекте Петроградской стороны продолжал торговлю, хотя продажа цветов не вошла в список деятельности, разрешенной во время «президентских каникул». Тем самым ООО «Оранж Стиль» не исполнило запрет, наложенный в целях предотвращения распространения инфекции COVID-19.

Компания вину признала, пояснив, что решила распродать цветы, так как они не могут долго храниться.

За совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.3 КоАП РФ, деятельность компании остановлена на 30 суток. Впрочем, большую часть этого срока компания все равно не смогла бы работать — коронавирусные «каникулы» продлены до 30 апреля.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (13)

AL-IK
Cудя по тому,что начали с Оранжа и по тому откуда у него растут ноги лёд тронулся
Dmitry_SPB_
У Оранжа салонов много, выживет.
***_555
Что именно, из перечисленного в ст.6.3. КоАП РФ они нарушили?
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний