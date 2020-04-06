Нетрезвый водитель устроил ралли на проспекте Гагарина. Полиция догоняла его со стрельбой аж до проспекта Славы. Люди живы, три машины, в том числе полицейская, нуждаются в ремонте.



Как сообщает 6 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, «Жигули», которые двигались, несмотря на красный свет светофора, наряд ГИБДД заприметил около полуночи на пересечении проспекта Гагарина и улицы Типанова.



На неоднократные требования полицейских об остановке водитель лишь прибавлял скорость. Было организовано преследование автомобиля.

