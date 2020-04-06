Гонки на юге Петербурга закончились стрельбой и подбитым автомобилем полиции
Нетрезвый водитель устроил ралли на проспекте Гагарина. Полиция догоняла его со стрельбой аж до проспекта Славы. Люди живы, три машины, в том числе полицейская, нуждаются в ремонте.
Как сообщает 6 апреля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, «Жигули», которые двигались, несмотря на красный свет светофора, наряд ГИБДД заприметил около полуночи на пересечении проспекта Гагарина и улицы Типанова.
На неоднократные требования полицейских об остановке водитель лишь прибавлял скорость. Было организовано преследование автомобиля.
Полицейским пришлось применить табельное оружие и сделать предупредительный выстрел в воздух и несколько — по колесам пытавшегося скрыться транспортного средства. Стрельба ли или состояние водителя привели к тому, что у одного из домов по проспекту Славы он не справился с управлением и совершил столкновение с двумя автомобилями, в том числе служебным автомобилем полиции.
Пострадавших в результате ДТП нет. За рулем «Жигулей» оказался 25-летний неработающий петербуржец. В салоне находились двое 18-летних пассажиров.
Все трое доставлены в территориальный отдел полиции.
В отношения водителя составлено сразу семь административных протоколов.