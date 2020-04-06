Угнанную с одного из шоссе «четвёрку» петербургская полиция нашла на другом ровно через неделю.

Как сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте», ВАЗ-21043 пропал 29 марта от дома 27 по Волхонскому шоссе. В ходе оперативных действий оперативники и сотрудники ОГИБДД по Пушкинскому району обнаружили его 5 апреля около 17:30 в лесу недалеко от Красносельского шоссе.

За рулём никого не было, только парочка подростков пытались согреться этим апрельским днем на заднем сиденье. «Где самоизолироваться подросткам, если родители дома и отели закрыты», - задаёт риторический вопрос «Дорожный инспектор».