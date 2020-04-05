Не закрылся – доложи. Смольный просит предприятия, не ушедшие на «каникулы», отчитаться
Петербургские предприятия, которым Смольный разрешил работать во время «президентских каникул», обязаны уведомить чиновников о продолжении деятельности до 7 апреля.
Как говорится в сообщении аппарата вице-губернатора Евгения Елина, организации и индивидуальные предприниматели, на деятельность которых не распространяются установленные запреты и ограничения, обязаны определить 6 апреля локальным нормативным актом численность работников, непосредственно обеспечивающих деятельность, а также работников, переведенных на удаленный режим работы. Сведения необходимо направить в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга до 7 апреля. Таким образом чиновники продлили срок на 1 день: в опубликованном 3 апреля постановлении говорилось, что принятие таких актов нужно обеспечить до 6 апреля.
Подать уведомление о продолжении деятельности предприятий в электронной форме можно, пройдя по ссылке.
Кроме того, организации до 10 апреля должны разработать и утвердить стандарт безопасной деятельности организации. Ознакомиться с примерной формой, которую комитет по промышленной политике, инновациям и торговле разработал совместно с управлением Роспотребнадзора по Петербургу, можно здесь.