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05.04.2020 23:12
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Не закрылся – доложи. Смольный просит предприятия, не ушедшие на «каникулы», отчитаться

Петербургские предприятия, которым Смольный разрешил работать во время «президентских каникул», обязаны уведомить чиновников о продолжении деятельности до 7 апреля.

Как говорится в сообщении аппарата вице-губернатора Евгения Елина, организации и индивидуальные предприниматели, на деятельность которых не распространяются установленные запреты и ограничения, обязаны определить 6 апреля локальным нормативным актом численность работников, непосредственно обеспечивающих деятельность, а также работников, переведенных на удаленный режим работы. Сведения необходимо направить в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга до 7 апреля. Таким образом чиновники продлили срок на 1 день: в опубликованном 3 апреля постановлении говорилось, что принятие таких актов нужно обеспечить до 6 апреля.

Подать уведомление о продолжении деятельности предприятий в электронной форме можно, пройдя по ссылке.

Кроме того, организации до 10 апреля должны разработать и утвердить стандарт безопасной деятельности организации. Ознакомиться с примерной формой, которую комитет по промышленной политике, инновациям и торговле разработал совместно с управлением Роспотребнадзора по Петербургу, можно здесь.

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Комментарии (6)

nuga
Уже автозаводы по стране открывают,а Беглов не хочет открыть постепенно предприятия? Мужикам нужно зарабатывать для своих семей,они кормильцы
Vasilis
Вторая ссылка не работает!(
260801341
До утверждения стандарта безопасной деятельности работать можно?
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