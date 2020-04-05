Жизнеобеспечение, торговля, неотложные работы. Смольный разъяснил, кому можно работать в «президентские каникулы»
Правительство Петербурга опубликовало разъяснения к постановлению о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, принятому 3 апреля.
Как сообщили 5 апреля в аппарате вице-губернатора Евгения Елина, до 30 апреля смогут продолжить работу, в частности;
- жизнеобеспечивающие предприятия, включая медицинские учреждения и аптеки;
- организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, в том числе их производители и организации, которые оказывают складские и транспортно-логистические услуги;
- организации торговли;
- организации, осуществляющие неотложные работы, в том числе ремонтные и погрузочно-разгрузочные;
- кредитные организации;
- непрерывно действующие предприятия, включая организации в сфере энергетики, теплоснабжения, водоочистки и водоотведения;
- организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, гидротехнические сооружения, строительные организации, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей; промышленные предприятия.
Такие предприятия могут продолжить деятельность, но только если выполнят необходимые противоэпидемические мероприятия. К примеру, они должны принять локальный нормативный акт — стандарт безопасной деятельности организации, в котором пропишут меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции среди работников, а также особенности режима доступа на территорию, организации питания работников, санитарной обработки помещений, обеспечения сотрудников средствами защиты и другие необходимые мероприятия.
Кроме того, такие организации должны определить локальным нормативным актом численность работников, непосредственно обеспечивающих деятельность, а также работников, переведенных на удаленный режим работы. Эти сведения необходимо направить в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.
Магазинам, аптекам и другим организациям рекомендовано обеспечить соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра, в том числе используя специальную разметку или установив режим допуска в здания и на прилегающие территории.
МФЦ будут предоставлять услуги только в электронной форме. Но с 7 по 10 апреля они будут по предварительной записи выдавать документы, если заявление о предоставлении государственной услуги было подано гражданином до 27 марта 2020 года.