Жизнеобеспечение, торговля, неотложные работы. Смольный разъяснил, кому можно работать в «президентские каникулы»

Как сообщили 5 апреля в аппарате вице-губернатора Евгения Елина, до 30 апреля смогут продолжить работу, в частности;

Такие предприятия могут продолжить деятельность, но только если выполнят необходимые противоэпидемические мероприятия. К примеру, они должны принять локальный нормативный акт — стандарт безопасной деятельности организации, в котором пропишут меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции среди работников, а также особенности режима доступа на территорию, организации питания работников, санитарной обработки помещений, обеспечения сотрудников средствами защиты и другие необходимые мероприятия.

Кроме того, такие организации должны определить локальным нормативным актом численность работников, непосредственно обеспечивающих деятельность, а также работников, переведенных на удаленный режим работы. Эти сведения необходимо направить в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

Магазинам, аптекам и другим организациям рекомендовано обеспечить соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра, в том числе используя специальную разметку или установив режим допуска в здания и на прилегающие территории.