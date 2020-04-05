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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

05.04.2020 19:54
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Жизнеобеспечение, торговля, неотложные работы. Смольный разъяснил, кому можно работать в «президентские каникулы»

Правительство Петербурга опубликовало разъяснения к постановлению о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, принятому 3 апреля.

Как сообщили 5 апреля в аппарате вице-губернатора Евгения Елина, до 30 апреля смогут продолжить работу, в частности;

  • жизнеобеспечивающие предприятия, включая медицинские учреждения и аптеки;
  • организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, в том числе их производители и организации, которые оказывают складские и транспортно-логистические услуги;
  • организации торговли;
  • организации, осуществляющие неотложные работы, в том числе ремонтные и погрузочно-разгрузочные;
  • кредитные организации;
  • непрерывно действующие предприятия, включая организации в сфере энергетики, теплоснабжения, водоочистки и водоотведения;
  • организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты, гидротехнические сооружения, строительные организации, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей; промышленные предприятия.

Такие предприятия могут продолжить деятельность, но только если выполнят необходимые противоэпидемические мероприятия. К примеру, они должны принять локальный нормативный акт — стандарт безопасной деятельности организации, в котором пропишут меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции среди работников, а также особенности режима доступа на территорию, организации питания работников, санитарной обработки помещений, обеспечения сотрудников средствами защиты и другие необходимые мероприятия.

Кроме того, такие организации должны определить локальным нормативным актом численность работников, непосредственно обеспечивающих деятельность, а также работников, переведенных на удаленный режим работы. Эти сведения необходимо направить в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

Магазинам, аптекам и другим организациям рекомендовано обеспечить соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метра, в том числе используя специальную разметку или установив режим допуска в здания и на прилегающие территории.

МФЦ будут предоставлять услуги только в электронной форме. Но с 7 по 10 апреля они будут по предварительной записи выдавать документы, если заявление о предоставлении государственной услуги было подано гражданином до 27 марта 2020 года.

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Комментарии (52)

Traktorist_5e4d82eda3cae
а почему выполнения этих мероприятия нельзя применить для малого бизнеса, кофеен, мини пекарни, парикмахерских, маникюрных салонов, 1,5м + по одному человеку... все на вынос, в чем проблема то? в салоны и так по записи ходят, да и в строймаркетах все как в ленте ходят в 2 метрах друг от друга, обязал бы только средства дизинфекции на входе и выходе установить и в зале
Анна Прошина
Агга Агга, сейчас с паузы снимут , и экономика закрутится, завертится как и прежде))).
Вангую, что продажа непродовольственных товаров сейчас встанет полностью. Спрос останется только на продукты, топливо и доллары США.
LiChaBaTa
Очень интересный социальный эксперимент начался. Чем закончится посмотрим.
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