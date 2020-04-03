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Всё о коронавирусе в Петербурге и в мире . Онлайн

03.04.2020 22:58
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«Весь апрель ни шагу за дверь». По каким правилам будет жить Петербург ближайший месяц

Смольный утвердил новую редакцию постановления о мерах противодействия распространению коронавирусной инфекции. Что можно и что нельзя теперь в Петербурге.

автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
автор фото Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

Президент РФ Владимир Путин до 30 апреля продлил «нерабочие дни», призванные сдержать распространение коронавирусной инфекции, предоставив властям регионов самостоятельно определять набор мер «для безопасности людей и сохранения инфраструктуры».

Согласно новой редакции правил для жителей Петербурга (постановление правительства Петербурга №121 от 13 марта)

До 30 апреля запрещено всем:

  • осуществление образовательной деятельности в помещениях образовательных организаций. В школах вводится с 6 апреля дистанционное обучение: школьники будут учиться дома, а преподаватели из дома преподавать. Это касается также музыкальных школ и школ искусств, вузов и колледжей. Детсады прекратят работу, за исключением дежурных, куда будут записаны дети работающих родителей;
  • проведение спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий;
  • доступ посетителей в музеи, театры, зоопарки, выставочные пространства, кинотеатры, дискотеки, клубы, ночные кабаре (да-да, кабаре!), детские игровые комнаты, развлекательные центры, букмекерские конторы, тотализаторы, пункты приема ставок;
  • доступ посетителей в аквапарки, плавательные бассейны и фитнес-центры (теперь даже для сборников и профессионалов);
  • курение кальянов в любых общественных местах (и трубок в том числе);
  • распространение печатных материалов посредством из рук в руки (за исключением периодических печатных изданий — газеты и журналы продавать теперь можно!);
  • работа ресторанов, баров, кафе, столовых и иных предприятий общественного питания (можно работать навынос и доставлять заказы на дом, на предприятия и в гостиницы, можно работать столовым на предприятиях);
  • работа объектов розничной торговли. При этом могут функционировать: продовольственные магазины и магазины, торгующие исключительно товарами первой необходимости, аптеки, АЗС, станции зарядки электротранспорта, табачные лавки, точки продажи периодической печатной продукции, салоны сотовых операторов, в том числе для продажи мобильных устройств;
  • оказание услуг физлицам (в том числе парикмахерских, бань, спа- и массажных салонов и других предприятий, оказывающих контактные услуги). Можно оказывать медицинские и реабилитационные услуги, услуги по уходу за престарелыми и иные социальные услуги, ветеринарные услуги, финансовые услуги (в том числе банковские и страховые), жилищно-коммунальные услуги, услуги связи и услуги по погребению, а также любые услуги дистанционным способом. Автосервисы возобновят работу: услуги по ремонту и обслуживанию автотранспорта также разрешены;
  • оказание социальных услуг, в том числе экскурсий и групповых занятий.
  • посещение храмов и других религиозных учреждений всем, кроме служителей и персонала;
  • посещение парков, садов, скверов (согласно перечню);
  • посещение детских и спортивных площадок (за исключением площадок дежурных детских садов);
  • предоставление услуг в многофункциональных центрах, за исключением услуг в электронной форме. С 7 по 10 апреля МФЦ будут работать на выдачу документов, заказанных до 27 марта.
  • посещение работниками предприятий, за исключением тех, на которых не распространяется указ президента о нерабочих днях.

В период до 30 апреля продолжат работу:

  • Транспорт. За исключением некоторых маршрутов (список ограничений на 2 апреля здесь)
  • Гостиницы. Но до 1 июня остановлено бронирование мест и размещение граждан в домах отдыха, пансионатах, санаториях детских лагерях.
  • Отдельные промышленные предприятия и строительные организации смогут продолжить работу при условии соблюдения ряда ограничений. Список предприятий определит Смольный.

Люди старше 65 лет обязаны до 30 апреля:

  • соблюдать режим самоизоляции: оставаться дома по месту проживания либо в иных помещениях — жилых и садовых домах.

    Это не распространяется на отдельные категории граждан: в частности, работников предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, а также на работников здравоохранения.

Действие льготных проездных проездных для пенсионеров (60 лет — мужчины, 55 — женщины) будет аннулировано до 30 апреля.

При этом гражданам старше 65 лет, соблюдающим режим самоизоляции, положены единовременные выплаты по 2 тысячи рублей.

Организации и ИП, на которых не распространяется указ президента о нерабочих днях и которым разрешит работать Смольный, обязаны до 6 апреля установить:

  • Стандарты безопасной деятельности, в том числе обеспечения санитарно-гигиенической безопасности;
  • число работников, необходимых для работы предприятия и не подлежащих переводу на удаленку, число работников, подлежащих переводу на удаленку, число работников, для которых установлен режим нерабочего дня с сохранением зарплаты. И отчитаться об этом комитету по промышленной политике, инновациям и торговле.

В период до 30 апреля гражданам рекомендовано:

  • соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах, за исключением общественного транспорта и такси;
  • не покидать места проживания. Исключения - обращение за экстренной медицинской помощью, поездки на работу (тем, кому президент разрешил), поход в магазин, вынос мусора, выгул домашних животных.

В период до 30 апреля организациям рекомендовано:

  • Дезинфицировать такси;
  • Агрегаторам давать приоритет в заказах такси, которые прошли дезинфекцию.

Нарушителям ограничений грозит привлечение к административной ответственности. Для граждан предусмотрены штрафы до 40 тыс. рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – до 150 тыс. рублей, для юридических лиц – до 500 тыс. рублей.

Если неправомерные действия повлекут заболевание или смерть другого человека, то административный штраф будет наложен в повышенном размере: для граждан – до 300 тыс. рублей, для должностных лиц – до 500 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – до 1 млн рублей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (20)

Danik
Никто не моет и не дезинфецирует лестницы! И что?! Этого не делали с НГ! Да и в прошлом годе никто лестницы даже не мыл! А деньги платим!!! Где живут собянины-бегловы? Откуда они прилетели?
тат2007amg
Бред
муматор
"можно работать навынос" - а на вынос нельзя?
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