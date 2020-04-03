«Весь апрель ни шагу за дверь». По каким правилам будет жить Петербург ближайший месяц
Смольный утвердил новую редакцию постановления о мерах противодействия распространению коронавирусной инфекции. Что можно и что нельзя теперь в Петербурге.
Президент РФ Владимир Путин до 30 апреля продлил «нерабочие дни», призванные сдержать распространение коронавирусной инфекции, предоставив властям регионов самостоятельно определять набор мер «для безопасности людей и сохранения инфраструктуры».
Согласно новой редакции правил для жителей Петербурга (постановление правительства Петербурга №121 от 13 марта)
До 30 апреля запрещено всем:
- осуществление образовательной деятельности в помещениях образовательных организаций. В школах вводится с 6 апреля дистанционное обучение: школьники будут учиться дома, а преподаватели из дома преподавать. Это касается также музыкальных школ и школ искусств, вузов и колледжей. Детсады прекратят работу, за исключением дежурных, куда будут записаны дети работающих родителей;
- проведение спортивных, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий;
- доступ посетителей в музеи, театры, зоопарки, выставочные пространства, кинотеатры, дискотеки, клубы, ночные кабаре (да-да, кабаре!), детские игровые комнаты, развлекательные центры, букмекерские конторы, тотализаторы, пункты приема ставок;
- доступ посетителей в аквапарки, плавательные бассейны и фитнес-центры (теперь даже для сборников и профессионалов);
- курение кальянов в любых общественных местах (и трубок в том числе);
- распространение печатных материалов посредством из рук в руки (за исключением периодических печатных изданий — газеты и журналы продавать теперь можно!);
- работа ресторанов, баров, кафе, столовых и иных предприятий общественного питания (можно работать навынос и доставлять заказы на дом, на предприятия и в гостиницы, можно работать столовым на предприятиях);
- работа объектов розничной торговли. При этом могут функционировать: продовольственные магазины и магазины, торгующие исключительно товарами первой необходимости, аптеки, АЗС, станции зарядки электротранспорта, табачные лавки, точки продажи периодической печатной продукции, салоны сотовых операторов, в том числе для продажи мобильных устройств;
- оказание услуг физлицам (в том числе парикмахерских, бань, спа- и массажных салонов и других предприятий, оказывающих контактные услуги). Можно оказывать медицинские и реабилитационные услуги, услуги по уходу за престарелыми и иные социальные услуги, ветеринарные услуги, финансовые услуги (в том числе банковские и страховые), жилищно-коммунальные услуги, услуги связи и услуги по погребению, а также любые услуги дистанционным способом. Автосервисы возобновят работу: услуги по ремонту и обслуживанию автотранспорта также разрешены;
- оказание социальных услуг, в том числе экскурсий и групповых занятий.
- посещение храмов и других религиозных учреждений всем, кроме служителей и персонала;
- посещение парков, садов, скверов (согласно перечню);
- посещение детских и спортивных площадок (за исключением площадок дежурных детских садов);
- предоставление услуг в многофункциональных центрах, за исключением услуг в электронной форме. С 7 по 10 апреля МФЦ будут работать на выдачу документов, заказанных до 27 марта.
- посещение работниками предприятий, за исключением тех, на которых не распространяется указ президента о нерабочих днях.
В период до 30 апреля продолжат работу:
- Транспорт. За исключением некоторых маршрутов (список ограничений на 2 апреля здесь)
- Гостиницы. Но до 1 июня остановлено бронирование мест и размещение граждан в домах отдыха, пансионатах, санаториях детских лагерях.
- Отдельные промышленные предприятия и строительные организации смогут продолжить работу при условии соблюдения ряда ограничений. Список предприятий определит Смольный.
Люди старше 65 лет обязаны до 30 апреля:
- соблюдать режим самоизоляции: оставаться дома по месту проживания либо в иных помещениях — жилых и садовых домах.
Это не распространяется на отдельные категории граждан: в частности, работников предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, а также на работников здравоохранения.
Действие льготных проездных проездных для пенсионеров (60 лет — мужчины, 55 — женщины) будет аннулировано до 30 апреля.
При этом гражданам старше 65 лет, соблюдающим режим самоизоляции, положены единовременные выплаты по 2 тысячи рублей.
Организации и ИП, на которых не распространяется указ президента о нерабочих днях и которым разрешит работать Смольный, обязаны до 6 апреля установить:
- Стандарты безопасной деятельности, в том числе обеспечения санитарно-гигиенической безопасности;
- число работников, необходимых для работы предприятия и не подлежащих переводу на удаленку, число работников, подлежащих переводу на удаленку, число работников, для которых установлен режим нерабочего дня с сохранением зарплаты. И отчитаться об этом комитету по промышленной политике, инновациям и торговле.
В период до 30 апреля гражданам рекомендовано:
- соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах, за исключением общественного транспорта и такси;
- не покидать места проживания. Исключения - обращение за экстренной медицинской помощью, поездки на работу (тем, кому президент разрешил), поход в магазин, вынос мусора, выгул домашних животных.
В период до 30 апреля организациям рекомендовано:
- Дезинфицировать такси;
- Агрегаторам давать приоритет в заказах такси, которые прошли дезинфекцию.
Нарушителям ограничений грозит привлечение к административной ответственности. Для граждан предусмотрены штрафы до 40 тыс. рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – до 150 тыс. рублей, для юридических лиц – до 500 тыс. рублей.
Если неправомерные действия повлекут заболевание или смерть другого человека, то административный штраф будет наложен в повышенном размере: для граждан – до 300 тыс. рублей, для должностных лиц – до 500 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – до 1 млн рублей.