«Весь апрель ни шагу за дверь». По каким правилам будет жить Петербург ближайший месяц

Действие льготных проездных проездных для пенсионеров (60 лет — мужчины, 55 — женщины) будет аннулировано до 30 апреля. При этом гражданам старше 65 лет, соблюдающим режим самоизоляции, положены единовременные выплаты по 2 тысячи рублей.

Организации и ИП, на которых не распространяется указ президента о нерабочих днях и которым разрешит работать Смольный, обязаны до 6 апреля установить:

Дезинфицировать такси;

Агрегаторам давать приоритет в заказах такси, которые прошли дезинфекцию.

Нарушителям ограничений грозит привлечение к административной ответственности. Для граждан предусмотрены штрафы до 40 тыс. рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – до 150 тыс. рублей, для юридических лиц – до 500 тыс. рублей.



Если неправомерные действия повлекут заболевание или смерть другого человека, то административный штраф будет наложен в повышенном размере: для граждан – до 300 тыс. рублей, для должностных лиц – до 500 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц – до 1 млн рублей.

