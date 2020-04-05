Любопытный пример самоизоляции можно наблюдать в эти «нерабочие» дни с дамбы и берегов Кронштадта. Благоприятствует и хорошая погода.

Десятки лодок вышли в Финский залив. Фотографии этого рыболовного бума опубликовал 4 и 5 апреля паблик «Подслушано в Кронштадте» «ВКонтакте».