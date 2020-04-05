Любопытный пример самоизоляции можно наблюдать в эти «нерабочие» дни с дамбы и берегов Кронштадта. Благоприятствует и хорошая погода.
Десятки лодок вышли в Финский залив. Фотографии этого рыболовного бума опубликовал 4 и 5 апреля паблик «Подслушано в Кронштадте» «ВКонтакте».
«Главное – соблюдать дистанцию», – шутят в паблике. В комментариях подписчики отмечают, что многие из этих рыбаков, видимо, приехали из Петербурга в надежде наловить корюшки.
Среди множества «изоляционных мер», принятых в связи с распространением коронавируса, запрета на рыбалку нет. Минсельхоз обдумывает, не ввести ли его, но пока это перспектива касается только двух далёких от нас регионов.