FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: +10
77.73р85.74р
05.04.2020 22:39
1
Печать

Рыбаки под Кронштадтом самоизолировались качественно и дружно

Любопытный пример самоизоляции можно наблюдать в эти «нерабочие» дни с дамбы и берегов Кронштадта. Благоприятствует и хорошая погода.

Десятки лодок вышли в Финский залив. Фотографии этого рыболовного бума опубликовал 4 и 5 апреля паблик «Подслушано в Кронштадте» «ВКонтакте».

«Главное – соблюдать дистанцию», – шутят в паблике. В комментариях подписчики отмечают, что многие из этих рыбаков, видимо, приехали из Петербурга в надежде наловить корюшки.

Среди множества «изоляционных мер», принятых в связи с распространением коронавируса, запрета на рыбалку нет. Минсельхоз обдумывает, не ввести ли его, но пока это перспектива касается только двух далёких от нас регионов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Киркор_Филиппов
А почему она все парочками? Может быть, это выездное пати гей клуба? 😎
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний