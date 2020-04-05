Цепочка сбилась. В петербургском Роспотребнадзоре объяснили расхождение официальных данных по коронавирусу

Оперативные штабы по мониторингу распространения коронавирусной инфекции нового типа разошлись в подсчётах на 5 апреля. Москва в официальной статистике по регионам за последние сутки сообщила только о двух летальных исходах в стране, оба в столице . В официальных данных Петербурга за 4-е число на одну смерть больше .

В управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу подтвердили смерть третьего пациента с коронавирусом в городе. До федерального уровня обновлённая статистика не дошла, и подобные сбои отмечают не впервые.

Как объяснили «Фонтанке» в пресс-службе городского управления Роспотребнадзора, столичный оперштаб, который аккумулирует информацию из регионов, точен с подсчётами заболевших, но, похоже, теряет выздоровевших.

«Мы отправляли информацию в Минздрав: должно быть 32 выздоровевших и трое умерших. Оперштаб Москвы не обновился, статистика «Стопкоронавирус.рф» тоже не меняется», — говорят в пресс-службе, отмечая, что оперативные данные доходят не каждый день.

В городском Роспотребнадзоре заверили, что уже перепроверяют «цепочку, где всё рушится», в поставке официальной статистики, поскольку «данные везде должны состыковываться».

По информации оперативного штаба города, в Петербурге с начала пандемии подтверждён 191 диагноз коронавируса нового типа. Полностью выздоровели 32 человека, ещё трое пациентов скончались.