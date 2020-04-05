Оперштаб: В Петербурге умер третий пациент с коронавирусом

Оперативный штаб по мониторингу распространения коронавирусной инфекции в Петербурге сообщает, что количество летальных исходов в городе увеличилось до трёх.

По данным на 5 апреля, за прошедшие сутки COVID-19 подтверждён у двадцати новых пациентов. Четверых полностью вылечили, один скончался. Возраст и наличие сопутствующих заболеваний оперштаб не уточняет.

Всего в боксах Боткина лечатся 115 заболевших коронавирусом. Шестеро из них жители Ленинградской области, остальные — петербуржцы. В стационарах также остаются 309 пациентов, которые вернулись из-за рубежа с симптомами ОРВИ. Среди них 22 ребёнка, все старше пяти лет.