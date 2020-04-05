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05.04.2020 14:30
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Оперштаб: В Петербурге умер третий пациент с коронавирусом

Оперативный штаб по мониторингу распространения коронавирусной инфекции в Петербурге сообщает, что количество летальных исходов в городе увеличилось до трёх.

По данным на 5 апреля, за прошедшие сутки COVID-19 подтверждён у двадцати новых пациентов. Четверых полностью вылечили, один скончался. Возраст и наличие сопутствующих заболеваний оперштаб не уточняет.

Всего в боксах Боткина лечатся 115 заболевших коронавирусом. Шестеро из них жители Ленинградской области, остальные — петербуржцы. В стационарах также остаются 309 пациентов, которые вернулись из-за рубежа с симптомами ОРВИ. Среди них 22 ребёнка, все старше пяти лет.

С начала пандемии в Петербурге зафиксирован 191 случай коронавирусной инфекции. 32 человека полностью вылечились. До сегодняшнего дня было известно о двух умерших в возрасте 55 и 73 лет.

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Комментарии (5)

Бордюр
у оперштаба есть данные по смертности от гриппа за 2019 год, пусть озвучит!
michailPotapov
в 7 млн городе за два месяца умерло 3 человека - повод сидеть остальным без зарплаты и без дохода! охрененно придумали! доиграются господа в свою рулетку!!! вставят пистон в одно место!!!
Mozg
Оперштаб, а у кого-нибудь из тех, кого держат в обсерваторе, выявили вирус?
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