Девять человек умерли в России за сутки от коронавируса. В Петербурге 15 новых случаев заражения
За сутки в России скончались 9 пациентов с положительным тестом на COVID-19, сообщает 4 апреля оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. В Петербурге число заражённых выросло до 171.
Всего в России новой коронавирусной инфекцией заразились ещё 582 человека в 32 регионах. Петербург на третьем месте - в городе 15 новых случаев. В лидерах Москва и Подмосковье, где заболели 434 и 49 пациентов соответственно. В Ленинградской области диагноз подтвердился у шестерых.
В Брянской и Ивановской областях прибавилось по 12 и 10 пациентов, в остальных регионах от одного до шести новых случаев.
Как уточнили в оперштабе, за сутки вылечились 32 человека, девять скончались. Семеро из них лечились в Москве, все имели сопутствующие заболевания. О четверых сообщали накануне, ещё трое умерших - пациенты в возрасте от 53 до 80 лет. В их анамнезе кроме коронавируса были хронический бронхит, рак шейки матки, гипертония.
На 4 апреля в России зарегистрировано 4 731 случаев заболеваний COVID-19, в Петербурге с начала эпидемии - 171. За весь период 43 человека скончались, выздоровели 333.