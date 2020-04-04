Девять человек умерли в России за сутки от коронавируса. В Петербурге 15 новых случаев заражения

За сутки в России скончались 9 пациентов с положительным тестом на COVID-19, сообщает 4 апреля оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. В Петербурге число заражённых выросло до 171.



Всего в России новой коронавирусной инфекцией заразились ещё 582 человека в 32 регионах. Петербург на третьем месте - в городе 15 новых случаев. В лидерах Москва и Подмосковье, где заболели 434 и 49 пациентов соответственно. В Ленинградской области диагноз подтвердился у шестерых.

В Брянской и Ивановской областях прибавилось по 12 и 10 пациентов, в остальных регионах от одного до шести новых случаев.