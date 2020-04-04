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04.04.2020 11:22
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Девять человек умерли в России за сутки от коронавируса. В Петербурге 15 новых случаев заражения

За сутки в России скончались 9 пациентов с положительным тестом на COVID-19, сообщает 4 апреля оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. В Петербурге число заражённых выросло до 171.

Всего в России новой коронавирусной инфекцией заразились ещё 582 человека в 32 регионах. Петербург на третьем месте - в городе 15 новых случаев. В лидерах Москва и Подмосковье, где заболели 434 и 49 пациентов соответственно. В Ленинградской области диагноз подтвердился у шестерых.

В Брянской и Ивановской областях прибавилось по 12 и 10 пациентов, в остальных регионах от одного до шести новых случаев.

Как уточнили в оперштабе, за сутки вылечились 32 человека, девять скончались. Семеро из них лечились в Москве, все имели сопутствующие заболевания. О четверых сообщали накануне, ещё трое умерших - пациенты в возрасте от 53 до 80 лет. В их анамнезе кроме коронавируса были хронический бронхит, рак шейки матки, гипертония.

На 4 апреля в России зарегистрировано 4 731 случаев заболеваний COVID-19, в Петербурге с начала эпидемии - 171. За весь период 43 человека скончались, выздоровели 333.

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Комментарии (30)

Славик Григорьев
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
260788151
Граждане "критики". Вам не надоело гундеть и испускать вонь? Вы по природе своей такие гнусы или вам платят за ваши испражнения?
260709061
М-да везде люди одинаковые, ну никто не хочет заболеть этой дрянью, смертность выше, чем у гриппа, распространение быстрее, вот абсолютно такое же пофигистическое настроение было у людей в Лондоне ( подруга там живёт), типа нам "фсё врут". А когда на соседней улице люди стали погибать тогда уже страх появился.
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