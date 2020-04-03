В Москве скончался коронавирусный больной, которому было 34 года
Еще четыре человека с подтвержденным коронавирусом скончались в столице за день 3 апреля. Одному из них было 34 года.
Об этом сообщает оперативный штаб Москвы. Отмечается, что мужчина страдал хроническим бронхитом, были у него проблемы и с сердцем, и с пищеварительной системой.
«У пациента также зафиксировано полнокровие внутренних органов, отек легких и головного мозга, кровоизлияния», - описывают состояние 34-летнего мужчины оперштаб.
Бронхит был еще у двоих умерших пациентов, у всех были сопутствующие заболевания. Еще трем умершим было от 80 до 86 лет.
В России 4149 заболевших, в мире уже больше миллиона. 2923 случая приходятся на Москву, там умерли, с учетом вышеназванных, 24 человека.