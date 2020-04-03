В Москве скончался коронавирусный больной, которому было 34 года

Еще четыре человека с подтвержденным коронавирусом скончались в столице за день 3 апреля. Одному из них было 34 года.



Об этом сообщает оперативный штаб Москвы. Отмечается, что мужчина страдал хроническим бронхитом, были у него проблемы и с сердцем, и с пищеварительной системой.

«У пациента также зафиксировано полнокровие внутренних органов, отек легких и головного мозга, кровоизлияния», - описывают состояние 34-летнего мужчины оперштаб.

Бронхит был еще у двоих умерших пациентов, у всех были сопутствующие заболевания. Еще трем умершим было от 80 до 86 лет.