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Всё о коронавирусе в Петербурге и в мире . Онлайн

03.04.2020 22:31
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В Москве скончался коронавирусный больной, которому было 34 года

Еще четыре человека с подтвержденным коронавирусом скончались в столице за день 3 апреля. Одному из них было 34 года.

Об этом сообщает оперативный штаб Москвы. Отмечается, что мужчина страдал хроническим бронхитом, были у него проблемы и с сердцем, и с пищеварительной системой.

«У пациента также зафиксировано полнокровие внутренних органов, отек легких и головного мозга, кровоизлияния», - описывают состояние 34-летнего мужчины оперштаб.

Бронхит был еще у двоих умерших пациентов, у всех были сопутствующие заболевания. Еще трем умершим было от 80 до 86 лет.

В России 4149 заболевших, в мире уже больше миллиона. 2923 случая приходятся на Москву, там умерли, с учетом вышеназванных, 24 человека.

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Комментарии (5)

zlopopik
Журналисты чётко улавливают, за что платят деньги.
260766821
Зачем нагнетать панику в заголовке: 34 года молодой, а в тексте писать,что у него куда хронических заболеваний. Журналюге больше не на чем пиариться?
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