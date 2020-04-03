В Сирии произошло землетрясение. Оно затронуло районы, где расположены военные базы РФ
Сирийское информационное агентство САНА сообщает о том, что вечером 3 апреля в Средиземном море у берегов государства случилось землетрясение.
Подземные толчки ощутили жители Латакии и соседних с ней провинций Алеппо, Тартус, Хама и Хомс.
Сейсмологи зафиксировали в 21.15 землетрясение магнитудой 4,7, с эпицентром в 65 км от сирийского побережья. Примерно через 10 минут был зафиксирован афтершок магнитудой в 2,6. Сведений о разрушениях и пострадавших пока не приводится.
В Тартусе находится база ВМФ РФ, у города Латакия находится база ВКС РФ.