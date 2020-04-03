FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +3
77.73р85.74р
СРОЧНО

Всё о коронавирусе в Петербурге и в мире . Онлайн

03.04.2020 22:49
1
Печать

В Сирии произошло землетрясение. Оно затронуло районы, где расположены военные базы РФ

Сирийское информационное агентство САНА сообщает о том, что вечером 3 апреля в Средиземном море у берегов государства случилось землетрясение.

Подземные толчки ощутили жители Латакии и соседних с ней провинций Алеппо, Тартус, Хама и Хомс.

Сейсмологи зафиксировали в 21.15 землетрясение магнитудой 4,7, с эпицентром в 65 км от сирийского побережья. Примерно через 10 минут был зафиксирован афтершок магнитудой в 2,6. Сведений о разрушениях и пострадавших пока не приводится.

В Тартусе находится база ВМФ РФ, у города Латакия находится база ВКС РФ.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

krasnonosov
Надо туда главпопа направить с иконой в руках. Пусть по Сирии проедет в кортеже под охраной ФСО.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний