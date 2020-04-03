В Сестрорецке следователи обыскали дом активистки, которая написала в соцсетях про коронавирус. Ей первой в РФ вменяют новую уголовную статью о фейках

Об обыске «Фонтанке» рассказала сестра Шушпановой, Алена. По ее словам, пятеро мужчин пришли к ним домой около пяти часов вечера. Дверь, а живут девушки в частном доме, им открывала Анна, Алена вышла уже на шум, на просьбу показать удостоверение «гости» не отреагировали. Позже сестра заверила ее, что мужчины все же представились и оказались сотрудниками Следственного комитета, а поводом для визита стал «какой-то пост». У девушки провели обыск и забрали телефон, в скором времени ее должны привезти на допрос. Ее адвокат Александр Передрук рассказал, что следователи предъявили документ, на основании которого был проведен обыск, но статус Шушпановой пока неясен.

Алену привезли в здание на набережной реки Сестры, где расположено управление Следственного комитета по Курортному району. По ее словам, следователь спросил у нее марку телефона и сколько ему лет, зарегистрирована ли она «ВКонтакте», состоит ли в группе «Новости сестрорецка» и видела ли она или комментировала пост про коронавирус. Поинтересовались и тем, что она знает про свою сестру, с кем она дружит и чем увлекается.

В ГСУ СК «Фонтанке» сообщили, что обыски у Шушпановой и повод для них не комментируют. По данным ТАСС, уголовное дело уже возбуждено, а петербургские следователи стали первыми, кто вписал в материалы статью 207.1.

Активист Красимир Врански, который помогал девушке найти адвоката, уверяет, что обыски связаны с постом, который накануне вечером появился в группе «Сестрорецкий актив» (запись была опубликована и в ней, и в «Новостях Сестрорецка»). Поводом для визита якобы могла стать опубликованная там информация о заболевшем коронавирусом пациенте и его общении с другими жителями города. Вероятно, по версии следствия, описанное не соответствует действительности и в заметке может найтись материал для возбуждения уголовного дела по статье 207.1 УК РФ, который был подписан президентом, опубликован и вступил в силу 1 апреля. По нему грозит штраф от 300 тысяч рублей или до трех лет ограничения свободы.