За заграждения не выходить, ложную информацию не распространять. Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Согласно правилам, граждане должны, получив сигнал об угрозе возникновения или возникновении ЧС, остановиться и ознакомиться с предложенным алгоритмом действий. Если такой возможности в указанный момент нет, то нужно обратиться в единую службу спасения по номеру 112.

Премьер-министр РФ утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Документ размещен 3 апреля на портале размещения правовой информации.

Ожидаемо, что при введении режима повышенной готовности или ЧС гражданам необходимо будет соблюдать общественный порядок, а также «выполнять законные требования руководителя ликвидации ЧС, представителей экстренных оперативных служб и иных должностных лиц, осуществляющих мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации».



Если инструкцией это будет предусмотрено, то граждане обязаны эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или из зоны ЧС. При этом необходимо иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных лиц документ, удостоверяющий личность, а также при наличии документы, дающие право не соблюдать ряд ограничительных мер.



Если ЧС возникло или есть угроза его возникновения, гражданам запрещается «создавать условия, препятствующие и затрудняющие действия уполномоченных должностных лиц и работников общественного транспорта, заходить за ограждения, обозначающие зону ЧС или иную опасную зону, осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни и здоровью».

