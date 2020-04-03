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03.04.2020 16:14
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За заграждения не выходить, ложную информацию не распространять. Мишустин утвердил правила поведения при режиме ЧС

Премьер-министр РФ утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Документ размещен 3 апреля на портале размещения правовой информации.

Согласно правилам, граждане должны, получив сигнал об угрозе возникновения или возникновении ЧС, остановиться и ознакомиться с предложенным алгоритмом действий. Если такой возможности в указанный момент нет, то нужно обратиться в единую службу спасения по номеру 112.

Ожидаемо, что при введении режима повышенной готовности или ЧС гражданам необходимо будет соблюдать общественный порядок, а также «выполнять законные требования руководителя ликвидации ЧС, представителей экстренных оперативных служб и иных должностных лиц, осуществляющих мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации».

Если инструкцией это будет предусмотрено, то граждане обязаны эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или из зоны ЧС. При этом необходимо иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных лиц документ, удостоверяющий личность, а также при наличии документы, дающие право не соблюдать ряд ограничительных мер.

Если ЧС возникло или есть угроза его возникновения, гражданам запрещается «создавать условия, препятствующие и затрудняющие действия уполномоченных должностных лиц и работников общественного транспорта, заходить за ограждения, обозначающие зону ЧС или иную опасную зону, осуществлять действия, создающие угрозу собственной безопасности, жизни и здоровью».

В одном из пунктов правил подчеркивается, что при угрозе возникновения или возникновении ЧС гражданам, в частности, запрещается «распространять заведомо недостоверную информацию об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации».

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Комментарии (5)

Radwind
А. так это правила для тех, кто наверху..... Ну, давно пора!
Ульянов Ленин
Значит, по словам Пескова, эпидемии нет? Ясно-понятно. А теперь еще, по словам Мишустина, нет и ЧС? Ясно-понятно.
Одно не понятно. Откуда берутся ограничения прав и свобод? Хотя, о чем это я? Я ж писал 120 лет назад, что "право - это воля правящего класса, возвденная в закон". Наслаждайтесь.
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