В Петербурге попались двое парней, силой отобравшие iPhone и BMW, во Всеволожске задержан «профессионал»

За минувшие сутки петербургские полицейские задержали несколько похитителей автомобилей, найдены и некоторые пропавшие машины.



Как стало известно «Фонтанке» 3 апреля, накануне во Всеволожске в своей квартире был задержан 54-летний мужчина, подозреваемый в угоне «Форда Куги» летом 2018 года в Петербурге. Изъяты восемь автомобильных ключей с сигнализациями. «Форд» стоимостью 700 тысяч рублей не найден. Было возбуждено уголовное дело, с предполагаемого угонщика взята подписка о невыезде.

Двое 21-летних парней, задержанные в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий, подозреваются в грабеже. Вечером 1 апреля у дома 54/6 по проспекту Маршала Жукова пара молодых мужчин напала на 26-летнего петербуржца, проживающего в этом доме. Они силой отобрали у него iPhone XS Max, а потом прыгнули в его BMW X5 2002 года выпуска и укатили. Потерпевший оценил ущерб в 370 тысяч рублей. Расследуя возбуждённое уголовное дело, 2 апреля полицейские нашли грабителей у дома 7 по улице Танкиста Хрустицкого, где живёт один из них. Оба приезжие. Похищенное у них изъято.