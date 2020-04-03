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03.04.2020 14:07
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В Петербурге попались двое парней, силой отобравшие iPhone и BMW, во Всеволожске задержан «профессионал»

За минувшие сутки петербургские полицейские задержали несколько похитителей автомобилей, найдены и некоторые пропавшие машины.

Как стало известно «Фонтанке» 3 апреля, накануне во Всеволожске в своей квартире был задержан 54-летний мужчина, подозреваемый в угоне «Форда Куги» летом 2018 года в Петербурге. Изъяты восемь автомобильных ключей с сигнализациями. «Форд» стоимостью 700 тысяч рублей не найден. Было возбуждено уголовное дело, с предполагаемого угонщика взята подписка о невыезде.

Двое 21-летних парней, задержанные в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий, подозреваются в грабеже. Вечером 1 апреля у дома 54/6 по проспекту Маршала Жукова пара молодых мужчин напала на 26-летнего петербуржца, проживающего в этом доме. Они силой отобрали у него iPhone XS Max, а потом прыгнули в его BMW X5 2002 года выпуска и укатили. Потерпевший оценил ущерб в 370 тысяч рублей. Расследуя возбуждённое уголовное дело, 2 апреля полицейские нашли грабителей у дома 7 по улице Танкиста Хрустицкого, где живёт один из них. Оба приезжие. Похищенное у них изъято.

Ещё одного похитителя наряд ГИБДД нашёл раньше, чем автовладелица заметила пропажу машины. Ночью 2 апреля в Металлострое инспекторы остановили ВАЗ-21053, за рулём оказался пьяный 26-летний местный житель, работающий инженером в ремонтной фирме. На него составили протокол, а машину эвакуировали на штрафстоянку. Только к вечеру в полицию обратилась 41-летняя жительница Металлостроя, работающая дворником. Она рассказала, что ночью от дома пропал её ВАЗ, тот самый. Ущерб она оценила в 55 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Вечером в четверг угнанную «ГАЗель» поймали на севере Петербурга. О нарушителе, напомним, сообщили очевидцы.

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Комментарии (5)

260797911
Только мне кажется, что криминал разгулялся? Или это все от отсутствия других новостей?
krasnonosov
А вот в США полиция попросила криминал повременить с преступлениями, пока вирус не отступит и пообещала дать им отмашку, когда они снова смогут начать свою преступную деятельность.
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