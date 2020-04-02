В Петербурге закрылся роддом после заражения коронавирусом беременной. Женщина на ИВЛ

В консультации медучреждения уточнили, что сам роддом закрыт до 17-го числа, а женская консультация не будет работать до 30 апреля.

Об ограничениях в роддоме на Малой Балканской «Фонтанке» 2 апреля сообщил читатель. По его словам, пациенток предупредили о коронавирусе, попросили не ходить между отделениями и закрыли приёмный покой до 17 апреля.

Родильный дом №16 во Фрунзенском районе Петербурга временно приостановил приём пациентов после того, как в учреждение проникла коронавирусная инфекция.

Как сообщили в комитете по здравоохранению, новый коронавирус выявили у молодой женщины на 28 неделе беременности. Её перевели в Боткинскую больницу и подключили к аппарату ИВЛ.

«Роддом приостанавливает прием новых пациентов. Контактный медицинский персонал изолируется в отделениях. Выписка мам с детьми продолжает осуществляться, однако они обязаны соблюдать режим изоляции в домашних условиях», - уточнили «Фонтанке» в комитете. Медиков и пациентов протестируют на COVID-19.

Накануне приём пациентов из-за заноса инфекции прекратили Городская больница Святого Георгия, Введенская больница и Александровская. Вирус подтвердили у 20 пациентов, тестирование продолжается.

В Петербурге зарегистрировано 147 подтверждённых случаев коронавируса, две смерти и семь выздоровевших.