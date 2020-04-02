По данным «Фонтанки», санитарная обработка 2 апреля проводится в домах, где проживают семьи командного состава Ленинградской военно-морской базы ВМФ России. Фотографии дезинфекции одного из них, на улице Станюковича, читатели прислали в редакцию. Половина квартир в обрабатываемом доме отдана под служебное жилье.

Жители Кронштадта стали свидетелями того, как военные в защитных костюмах проводят дезинфекцию в многоквартирных домах.

«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу Западного военного округа, однако там попросили направить официальный запрос в адрес Минобороны.

На военную дезинфекцию гражданские кронштадтцы обратили внимание из-за того, что их парадным пока не довелось испытать на себе силу обеззараживающих средств. Графиком санобработки они интересуются в районных сообществах в соцсети «ВКонтакте».



«Слышала, что везде в подъездах проходит дезинфекция. Но 16 квартале так и не было. Когда на 16 квартале будет? Есть график какой нибудь?» — пишет анонимный пользователь в группе «Подслушано в Кронштадте».



Как рассказал «Фонтанке» глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк, обработка домов проводится во всех районах Петербурга и, в том числе, в Кронштадте. Он отметил, что она находится в зоне ответственности управляющих компаний. Они проводят ее ежедневно и во всех жилых зданиях.



«Информация об этом доведена до населения в полном объеме», - подчеркнул Довганюк.



Напомним, 30 марта вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко поручил главам районных администраций передать управляющим компаниям требование о дополнительной обработке перил, кнопок лифтового оборудования и дверных ручек в местах общего пользования многоквартирных домов. Подобные меры были приняты для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

