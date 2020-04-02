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02.04.2020 21:00
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В дома кронштадтцев пришли с дезинфекцией. Санобработка коснулась не всех

Жители Кронштадта стали свидетелями того, как военные в защитных костюмах проводят дезинфекцию в многоквартирных домах.

По данным «Фонтанки», санитарная обработка 2 апреля проводится в домах, где проживают семьи командного состава Ленинградской военно-морской базы ВМФ России. Фотографии дезинфекции одного из них, на улице Станюковича, читатели прислали в редакцию. Половина квартир в обрабатываемом доме отдана под служебное жилье.

автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»
автор фото читатель «Фонтанки»

«Фонтанка» обратилась за комментарием в пресс-службу Западного военного округа, однако там попросили направить официальный запрос в адрес Минобороны.

На военную дезинфекцию гражданские кронштадтцы обратили внимание из-за того, что их парадным пока не довелось испытать на себе силу обеззараживающих средств. Графиком санобработки они интересуются в районных сообществах в соцсети «ВКонтакте».

«Слышала, что везде в подъездах проходит дезинфекция. Но 16 квартале так и не было. Когда на 16 квартале будет? Есть график какой нибудь?» — пишет анонимный пользователь в группе «Подслушано в Кронштадте».

Как рассказал «Фонтанке» глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк, обработка домов проводится во всех районах Петербурга и, в том числе, в Кронштадте. Он отметил, что она находится в зоне ответственности управляющих компаний. Они проводят ее ежедневно и во всех жилых зданиях.

«Информация об этом доведена до населения в полном объеме», - подчеркнул Довганюк.

Напомним, 30 марта вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко поручил главам районных администраций передать управляющим компаниям требование о дополнительной обработке перил, кнопок лифтового оборудования и дверных ручек в местах общего пользования многоквартирных домов. Подобные меры были приняты для борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

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Комментарии (4)

Commentator
Чем они поливают, если врачи не знают, как и чем лечить?
klivel
Нормально былоб бы чтоб с хлоркой помыли парадные. Но у нас например месяц уже вообще не мыли и мыть не собираются,тем более с хлоркой. Жеу1 петроградский р он.
krasnonosov
Кто сказал, что это противовирусная обработка, а не эксперименты какие над населением?
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