В Израиле расконсервировали правительственный бункер, предназначенный на случай полномасштабной войны
Власти Израиля полностью активировали так называемый Национальный центр управления (NMC) в Иерусалиме. Центр представляет собой подземный многоэтажный бункер, построенный в 2006 году и предназначенный для работы высших государственных должностных лиц в чрезвычайных ситуациях. Пандемия COVID-19 оказалась одной из таких ситуаций, и бункер теперь полностью активирован.
Национальный центр управления Израиля уникален тем, что его расположение не является тайной, в отличие от подобных сооружений в других странах, пишет 31 марта The Drive. Центр расположен неподалеку от парламента и офиса премьер-министра, прямо напротив Министерства иностранных дел, и в своей надземной части больше похож какой-нибудь музей современного искусства, чем на секретное правительственное учреждение.
Hilo— Israel Defensa Monitor (Ñ) 🇮🇱 (@Defensa_Israel) March 28, 2020
1/ En Jerusalén ha sido puesto en operaciones uno de los bunkers NQB destinados a alojar al gobierno por si fuese necesario en algún momento aislarlo totalmente del mundo exterior, y desde hace un par de días el Gabinete de Seguridad ya realiza allí sus reuniones.
🇮🇱 #Israel pic.twitter.com/SpmwHnD6pg
По информации, просочившейся в прессу, 95 процентов сооружения находится глубоко под землей и может принять несколько сотен человек на весьма длительный период. Бункер оборудован всем необходимым даже на случай ядерной, химической, биологической атаки и заражения окружающей территории.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже несколько раз проводил в этом бункере особо секретные совещания правительства, чтобы гарантированно избежать утечек информации. Но только после полной активации всех систем становится возможным длительное пребывание в подземном комплексе, где, помимо рабочих мест, оборудованы и квартиры для проживания. Предполагается, что в случае ухудшения ситуации с COVID-19 часть правительства Израиля самоизолируется в бункере, чтобы оттуда иметь возможность контролировать ситуацию.
На данный момент сам премьер-министр Израиля находится на карантине, так как вирус был обнаружен у его советницы. Самоизолировались также его родственники и помощники.
В состояние повышенной готовности приведены правительственные бункеры не только в Израиле, но и, например, в США. Правда, точное расположение этих бункеров неизвестно, считается, что один из них находится под знаменитой лужайкой перед Белым домом, а другой - под Пентагоном.
Но главный подземный командный комплекс расположен глубоко в граните в горе Шайенн. По последним сведениям, просочившимся в СМИ, именно этот комплекс, включающий командный пункт, комплекс противоракетной обороны и бункер для высших чиновников США, первым был переведен в связи с пандемией COVID-19 в более высокую степень готовности.