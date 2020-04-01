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01.04.2020 00:35
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В Израиле расконсервировали правительственный бункер, предназначенный на случай полномасштабной войны

Власти Израиля полностью активировали так называемый Национальный центр управления (NMC) в Иерусалиме. Центр представляет собой подземный многоэтажный бункер, построенный в 2006 году и предназначенный для работы высших государственных должностных лиц в чрезвычайных ситуациях. Пандемия COVID-19 оказалась одной из таких ситуаций, и бункер теперь полностью активирован.

Национальный центр управления Израиля уникален тем, что его расположение не является тайной, в отличие от подобных сооружений в других странах, пишет 31 марта The Drive. Центр расположен неподалеку от парламента и офиса премьер-министра, прямо напротив Министерства иностранных дел, и в своей надземной части больше похож какой-нибудь музей современного искусства, чем на секретное правительственное учреждение.

По информации, просочившейся в прессу, 95 процентов сооружения находится глубоко под землей и может принять несколько сотен человек на весьма длительный период. Бункер оборудован всем необходимым даже на случай ядерной, химической, биологической атаки и заражения окружающей территории.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже несколько раз проводил в этом бункере особо секретные совещания правительства, чтобы гарантированно избежать утечек информации. Но только после полной активации всех систем становится возможным длительное пребывание в подземном комплексе, где, помимо рабочих мест, оборудованы и квартиры для проживания. Предполагается, что в случае ухудшения ситуации с COVID-19 часть правительства Израиля самоизолируется в бункере, чтобы оттуда иметь возможность контролировать ситуацию.

На данный момент сам премьер-министр Израиля находится на карантине, так как вирус был обнаружен у его советницы. Самоизолировались также его родственники и помощники.

В состояние повышенной готовности приведены правительственные бункеры не только в Израиле, но и, например, в США. Правда, точное расположение этих бункеров неизвестно, считается, что один из них находится под знаменитой лужайкой перед Белым домом, а другой - под Пентагоном.

Но главный подземный командный комплекс расположен глубоко в граните в горе Шайенн. По последним сведениям, просочившимся в СМИ, именно этот комплекс, включающий командный пункт, комплекс противоракетной обороны и бункер для высших чиновников США, первым был переведен в связи с пандемией COVID-19 в более высокую степень готовности.

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