Национальный центр управления Израиля уникален тем, что его расположение не является тайной, в отличие от подобных сооружений в других странах, пишет 31 марта The Drive . Центр расположен неподалеку от парламента и офиса премьер-министра, прямо напротив Министерства иностранных дел, и в своей надземной части больше похож какой-нибудь музей современного искусства, чем на секретное правительственное учреждение.

Власти Израиля полностью активировали так называемый Национальный центр управления (NMC) в Иерусалиме. Центр представляет собой подземный многоэтажный бункер, построенный в 2006 году и предназначенный для работы высших государственных должностных лиц в чрезвычайных ситуациях. Пандемия COVID-19 оказалась одной из таких ситуаций, и бункер теперь полностью активирован.

По информации, просочившейся в прессу, 95 процентов сооружения находится глубоко под землей и может принять несколько сотен человек на весьма длительный период. Бункер оборудован всем необходимым даже на случай ядерной, химической, биологической атаки и заражения окружающей территории.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже несколько раз проводил в этом бункере особо секретные совещания правительства, чтобы гарантированно избежать утечек информации. Но только после полной активации всех систем становится возможным длительное пребывание в подземном комплексе, где, помимо рабочих мест, оборудованы и квартиры для проживания. Предполагается, что в случае ухудшения ситуации с COVID-19 часть правительства Израиля самоизолируется в бункере, чтобы оттуда иметь возможность контролировать ситуацию.

На данный момент сам премьер-министр Израиля находится на карантине, так как вирус был обнаружен у его советницы. Самоизолировались также его родственники и помощники.

В состояние повышенной готовности приведены правительственные бункеры не только в Израиле, но и, например, в США. Правда, точное расположение этих бункеров неизвестно, считается, что один из них находится под знаменитой лужайкой перед Белым домом, а другой - под Пентагоном.