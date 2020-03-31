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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

31.03.2020 19:55
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Представитель ВОЗ: У России есть шанс избежать европейского сценария распространения вируса

Делать выводы о пике распространения COVID-19 можно будет в ближайшие две недели, а «масштабные действия» российских властей могут помочь избежать европейского сценария эпидемии.

Об этом 31 марта представитель ВОЗ от России Мелита Вуйнович рассказала в эфире «России 24». Прогноз на эпидемию сделать сложно, утверждает Вуйнович, все зависит от действий каждого человека в отдельности и изоляции контактных лиц. Прогноз о пике роста, считает представитель ВОЗ, можно будет сделать в ближайшие две недели, анализируя рост числа заболевших.

Принятые российским правительством меры, которые ранее Вуйнович назвала беспрецедентно хорошими, теперь она именует масштабными. Они могут замедлить число новых случаев, и европейский сценарий в России не повторится.

За последние сутки в стране прибавился 501 зараженный, количество больных в Петербурге выросло вдвое. Большая часть регионов в России ввели режим карантина.

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Комментарии (3)

_Igor_
Дорогая редакция, повторно: указанная гражданка является не представителем ВОЗ от России, а представителем ВОЗ в России.
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