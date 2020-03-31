Представитель ВОЗ: У России есть шанс избежать европейского сценария распространения вируса

Делать выводы о пике распространения COVID-19 можно будет в ближайшие две недели, а «масштабные действия» российских властей могут помочь избежать европейского сценария эпидемии.



Об этом 31 марта представитель ВОЗ от России Мелита Вуйнович рассказала в эфире «России 24». Прогноз на эпидемию сделать сложно, утверждает Вуйнович, все зависит от действий каждого человека в отдельности и изоляции контактных лиц. Прогноз о пике роста, считает представитель ВОЗ, можно будет сделать в ближайшие две недели, анализируя рост числа заболевших.