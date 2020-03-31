Массовая авария с участием грузовиков серьезно затруднила проезд по кольцевой автодороге Петербурга в районе развязки с Шафировским проспектом. Внешнее кольцо на несколько часов превратилось в «бутылочное горлышко».



Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 17:20 31 марта на 104-м километре внешнего кольца КАД столкнулись два легковые и два грузовых автомобиля. Люди не пострадали, но в результате ДТП один из грузовиков развернуло на проезжей части.