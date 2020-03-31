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31.03.2020 19:35
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Два грузовика и две легковые столкнулись на КАД. Водителям приходится тесниться в одну полосу

Массовая авария с участием грузовиков серьезно затруднила проезд по кольцевой автодороге Петербурга в районе развязки с Шафировским проспектом. Внешнее кольцо на несколько часов превратилось в «бутылочное горлышко».

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», около 17:20 31 марта на 104-м километре внешнего кольца КАД столкнулись два легковые и два грузовых автомобиля. Люди не пострадали, но в результате ДТП один из грузовиков развернуло на проезжей части.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

В итоге участники ДТП заняли первую, третью и четвертую полосы, а также полосу безопасности, оставив для проезда только второй ряд. На внешнем кольце образовался двухкилометровый затор.

«По данным на 18:40, движение осуществляется по второй полосе. На месте находятся представители обслуживающей дорогу подрядной организации. Поврежденные автомобили ожидают эвакуации. Претензий к дорожным органам по факту произошедшего нет», — сообщили в дорожном управлении.

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