«Они на передовой борьбы с всемирным злом». Кадыров рассказал, что госслужащие и силовики Чечни отдадут половину зарплаты врачам и медсестрам

«На передовой борьбы с всемирным злом, захватившим планету, находятся врачи и медсестры. Именно они являются национальными героями! Прекрасно зная, что нахождение в одной палате с человеком, заразившимся коронавирусом, представляет реальную угрозу жизни и здоровью, они днём и ночью сражаются, спасая сотни и тысячи жизней!», — пишет глава Чечни.

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что к нему через оперативный штаб обратились многочисленные госслужащие и силовики региона с предложением перечислить половину месячной зарплаты медсестрам и врачам. Об этом Кадыров написал 31 марта в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что с «глубокой скорбью» воспринимает новости о болезни и смерти медицинских работников. Напомним, сегодня стало известно, что коронавирусом заразился главврач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко, который всего неделю назад проводил экскурсию для Путина. Кадыров пишет о том, что жители Чечни решили поддержать медиков по собственной воле.



«Через оперативный штаб ко мне обратились члены правительства, депутаты парламента, главы районных и поселковых муниципальных образований, руководители управлений, отделов, ведомств, командный состав подразделений МВД и УФСВНГ РФ по ЧР, начальники отделов полиции и другие с предложением перечислить половину месячной зарплаты на счёт поддержки врачей и медсестёр, работающих с больными Covid-19», — заявил глава Чечни.



И добавил, что он поддержал эту инициативу. «Вместе мы победим коронавирус!» — подытожил Кадыров.



Напомним, накануне он сообщал о том, что знает «как убить коронавирус».

