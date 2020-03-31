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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

31.03.2020 16:08
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Главврач инфекционной больницы в Коммунарке, жавший руку Путину, заболел коронавирусом

Денис Проценко, главный врач больницы №40 в московской Коммунарке, заразился коронавирусом. Неделю назад он жал руку Путину.

Об этом 31 марта сообщили в эфире телеканала «Россия-24». Отмечается, что Проценко чувствует себя удовлетворительно и лечится в возглавляемой им больнице.

Неделю назад в Коммунарку приезжал президент Владимир Путин. Проценко провел ему экскурсию по больнице, а при встрече пожал руку. По некоторым корпусам глава государства ходил в желтом защитном костюме.

Фото: с сайта kremlin.ru

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Комментарии (21)

Vasya11
Нука, нука, что там в УК говорится про ответственность за распространение бактерий?
Или уже сегодня в закон внесут поправки с очередным обнулением сроков содержания на карантине?
Особенно всего правительства, т.к. при контактах не соблюдалась дистанция в 1.5 - 2 метра.
260765301
Чувствую сейчас точно «Комендантский час» введут, обстановка начнёт накаляться....
vitor
Здоровья тебе, брат! И спасибо тебе за твою работу!
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