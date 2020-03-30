Кадыров заявил, что знает, как убить коронавирус

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что жители региона «с одобрением» воспринимают ограничения, введенные из-за коронавируса. Об этом он написал 30 марта вечером в своем телеграм-канале.



Кадыров рассказал, что принял участие в прямом эфире ЧГТРК «Грозный», на который поступило более трех тысяч вопросов. Сам глава Чечни уверен, что закрытие границ региона и требование самоизоляции для граждан были введены «своевременно».



«Мы поставили цель разорвать цепочку распространения вируса и уверенно к ней двигаемся. Наш лозунг: «Убить коронавирус!» И мы знаем, как это сделать. Хочу отметить, что в республике имеются достаточные запасы продовольствия, цены не выросли, магазины работают в обычном режиме», - подчеркнул Кадыров.

