Кадыров заявил, что знает, как убить коронавирус

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что жители региона «с одобрением» воспринимают ограничения, введенные из-за коронавируса. Об этом он написал 30 марта вечером в своем телеграм-канале.
Кадыров рассказал, что принял участие в прямом эфире ЧГТРК «Грозный», на который поступило более трех тысяч вопросов. Сам глава Чечни уверен, что закрытие границ региона и требование самоизоляции для граждан были введены «своевременно».
«Мы поставили цель разорвать цепочку распространения вируса и уверенно к ней двигаемся. Наш лозунг: «Убить коронавирус!» И мы знаем, как это сделать. Хочу отметить, что в республике имеются достаточные запасы продовольствия, цены не выросли, магазины работают в обычном режиме», - подчеркнул Кадыров.
Напомним, с 28 марта ограничены въезд и выезд из Чечни, также введены ограничения на передвижения внутри республики. Улицы Грозного патрулируют полицейские, которые призывают граждан не выходить из дома.
Вечером 30 марта стало известно о переходе Петербурга и Ленинградской области на режим самоизоляции. Без убедительных причин жителям рекомендовано не покидать квартиры и дома. Тем, кто старше 65 лет, делать это прямо запрещается. Губернатор области Александр Дрозденко считает, что мы в шаге от ЧС.