Кот запертой в «Заре» из-за коронавируса петербурженки не умер. Его спасли от голодной смерти
Принудительно отправленная Роспотребнадзором в пансионат «Заря» в Репино 62-летняя петербурженка Татьяна рассказала, что её кот, оставленный один в квартире, не умер, а был спасен.
Как она сообщила «Фонтанке» 31 марта, в квартире было приоткрыто окно, и зверь выбрался погулять на поребрик под окнами. И соседи затащили его к себе. Он накормлен и доволен. Если бы даже у него не получилось выйти самостоятельно, врачи «Зари» были готовы в порядке исключения все-таки разрешить передать ключи друзьям, что изначально запрещали.
Напомним, что карантинщики из Репино, объявленные злостными нарушителями режима изоляции, заявили, что Роспотребнадзор заманил их в ловушку и сослал в обсерватор. Они уверены, что чисты перед законом, так как их обвинили в нарушении постановления, которое вышло уже после их возвращения в Россию.