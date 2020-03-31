Принудительно отправленная Роспотребнадзором в пансионат «Заря» в Репино 62-летняя петербурженка Татьяна рассказала, что её кот, оставленный один в квартире, не умер, а был спасен.



Как она сообщила «Фонтанке» 31 марта, в квартире было приоткрыто окно, и зверь выбрался погулять на поребрик под окнами. И соседи затащили его к себе. Он накормлен и доволен. Если бы даже у него не получилось выйти самостоятельно, врачи «Зари» были готовы в порядке исключения все-таки разрешить передать ключи друзьям, что изначально запрещали.