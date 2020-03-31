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Всё о коронавирусе в Петербурге и в мире . Онлайн

31.03.2020 19:27
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Кот запертой в «Заре» из-за коронавируса петербурженки не умер. Его спасли от голодной смерти

Принудительно отправленная Роспотребнадзором в пансионат «Заря» в Репино 62-летняя петербурженка Татьяна рассказала, что её кот, оставленный один в квартире, не умер, а был спасен.

Как она сообщила «Фонтанке» 31 марта, в квартире было приоткрыто окно, и зверь выбрался погулять на поребрик под окнами. И соседи затащили его к себе. Он накормлен и доволен. Если бы даже у него не получилось выйти самостоятельно, врачи «Зари» были готовы в порядке исключения все-таки разрешить передать ключи друзьям, что изначально запрещали.

автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна
автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна
автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна
автор фото читательница «Фонтанки» Татьяна

Напомним, что карантинщики из Репино, объявленные злостными нарушителями режима изоляции, заявили, что Роспотребнадзор заманил их в ловушку и сослал в обсерватор. Они уверены, что чисты перед законом, так как их обвинили в нарушении постановления, которое вышло уже после их возвращения в Россию.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

Multapaucis
Ура!!!!!!!!!
Реально переживал за безвинного кота, жестоко оставленного в одиночестве без воды и еды.
Ну хоть открытое окно, сделало по итогу доброе дело.
Хотя бы и таким образом, это тупиковая ситация с беззащитным котичем разрешилась-разрулилась. Уже легче, прямо камень с души.
А уж нарушения прав, надуманные или обоснованные-это уже по логике вещей настойчивыми и ГРАМОТНЫМИ заявлениями в прокуратуру, суд и вышестоящие инстанции.
Елена Владимирова
Молодец, котеюшка! Переживала за него
Pilat
Т.е. она ко всему еще и окно оставила открытым, чтобы кот свалился из окна.....это уже жесть полная. Какое то полностью наплевательское отношение к животному.
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