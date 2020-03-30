Фото: скриншот с сайта YouTube

Вернувшаяся из-за рубежа троица туристов пришла в МФЦ на улице Красного Текстильщика, получив эсэмэски. Там всех троих торжественно задержали под камеры с полицией и врачами. Шокированные петербуржцы уверяют, что возвращались до введения обязательной самоизоляции, и не из опасного Китая, а из Финляндии, Чехии и Израиля. Все отправились в репинский обсерватор. Один из попавших в «Зарю», 64-летний инвалид, заявил «Фонтанке», что голодает четвертый день ради свободы.

автор фото читательница «Фонтанки» Анастасия

НТВ, «Россия», канал «Санкт-Петербург» и другие 27 марта рассказали в эфирах о том, как Роспотребнадзор успешно провел задержание нарушителей карантина в многофункциональном центре на Красного Текстильщика. Двух женщин и одного мужчину увезли в пансионат «Заря» в Репино. Журналисты напомнили, что самоизоляция в течение 14 дней является обязательной для всех вернувшихся в страну из-за рубежа в связи с пандемией коронавируса. Но решение об этом датируется 18 марта. А герои сюжета прилетели раньше.



Фото: скриншот с сайта YouTube Фото: скриншот с сайта YouTube

Одному из задержанных, Михаилу, — 64 года. Он 14 марта прилетел из Праги, где месяц был на лечении. В России у него планировалась операция на сердце. В Пулково проверили температуру и без вопросов отпустили домой. Уже в апреле он собирался отправиться в Финляндию, но в паспорте закончились листы для штампов, поэтому его дети подали за него 17 марта заявление на выдачу нового. А через два дня, 19-го числа, пришла смс: «Ваши документы одобрены, ждем вас 27 марта в 15 часов в МФЦ на Красного Текстильщика». Аналогичное сообщение с тем же временем получила и вторая задержанная — Татьяна. Вряд ли это случайность, уверены теперь задержанные.

«Скорее всего, этого было сделано специально, потому что, когда я туда приехал, меня и других «нарушителей» уже ждали пять телекамер. Нас сразу же отвели в окно Роспотребнадзора и заявили, что мы нарушили 14-дневный карантин и поедем в «Зарю». Я инвалид второй группы. Дважды инфарктник. Пришел без таблеток и без всего. Куда я поеду? А мне начали угрожать 236-й статьей УК РФ. Якобы я нарушил постановление главного санитарного врача от 18 марта. Но как? Ведь я прилетел 14-го...» — удивляется Михаил.



62-летняя Татьяна приехала в Петербург на «Аллегро» 15 марта. За три дня до постановления об обязательном карантине. Даже в поезде специально уточнила, не надо ли ей будет сидеть в изоляции.

«Мне сказали, что нет. Иначе я бы никуда не вышла. А в МФЦ сразу повязали, запихали в скорую и привезли в «Зарю». Вещи забрали, выдали пижаму. У меня в это время в Финляндии дочка рожала, а дома остался один кот. Я хотела передать ключи от дома друзьям, но это запретили... Наверное, он уже умер. Ну так же нельзя?!» — негодует женщина.

29-летняя Анастасия, вернувшаяся 14 марта из Израиля, просто оказалась не в то время не в том месте.

«О том, что паспорт готов, я узнала заранее. И могла прийти в любой день. Но так «повезло», что случайно совпала с Михаилом и Татьяной. У меня нет дома кота, но, когда ты планируешь вернуться домой, а тебя просто забирают, это не очень приятно», — констатировала девушка.

Сколько попавшие в обсерватор петербуржцы в нем пробудут, им пока не говорят. Хотя карантинные две недели у них вышли вскоре после задержания.



«Вчера, после моих звонков и жалоб, пришел только молодой человек, который сказал, что он главный врач, и в Роспотребнадзоре совершили ошибку и не знают, что с нами делать. И нас, может быть, отпустят после первого анализа. Когда он будет готов — неизвестно. Я объявил голодовку. Уже четыре дня не ем. А девушки говорят, что завтра ставят стул к двери и никого, кроме прокурора, к себе не пустят», — говорит Михаил.



автор фото читательница «Фонтанки» Анастасия автор фото читательница «Фонтанки» Анастасия автор фото читательница «Фонтанки» Анастасия автор фото читательница «Фонтанки» Анастасия

В постановлении главного санитарного врача Поповой «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019» от 18 марта действительно говорится, что лицам, прибывшим на территорию Российской Федерации (независимо от страны), необходимо «выполнять требования по изоляции в домашних условиях сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации». Имеет ли оно обратную силу, в петербургском Роспотребнадзоре пообещали «Фонтанке» уточнить.

А пока условия в самой «Заре» узники описывают как стандартные. В отличие от обитателей Боткина, у них в номерах даже есть небольшое окно, через которое можно дышать свежим воздухом. И есть балкон, но выходить на него нельзя. Кормят их три раза в день. Дверь в коридор открыть нельзя — медики запирают её на ключ. В выданной инструкции прописано, что забор крови и мазки из носоглотки им предстоит пройти три раза.

