Более 20 регионов Российской Федерации за вторник 31 марта включились в карантинные ограничения в связи с эпидемией коронавируса.
К 18 часам 52 субъекта РФ ввели те или иные ограничения для своих жителей. Как правило, они копируют те, которые для горожан ввел город-пионер самоизоляции — Москва. Это в первую очередь касается рекомендаций запрета на свободное передвижение: разрешается посещать работу, если речь идет о социально значимых объектах или непрерывном производстве, к посещению разрешены магазины, аптеки, банки. А вот для граждан старше 65 лет вводит тотальный запрет на выход. Обеспечивать их необходимым должны либо родственники, либо волонтеры.
Петербург перешел на режим самоизоляции с 31 марта. Как его соблюдать — читайте в нашей статье.
«Фонтанка» публикует картинку со списком из 51 региона. После 18 часов в ней добавилась еще и Тамбовская область.
«Фонтанка» продолжает следить онлайн за ситуацией с распространением коронавируса в городе, стране и мире.