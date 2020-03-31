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Все о коронавирусе в Петербурге и мире. Онлайн

31.03.2020 16:00
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По индексу самоизоляции Петербург уступил Москве, но до Дальнего Востока и Череповца далеко обоим

Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге к 13 часам 31 марта (он показывается примерно с двухчасовой задержкой) снизился до 3,2 балла. В 7 часов утра он составлял 4,5 балла, в полдень — 3,3 балла. Однако и сейчас, как пишет «Яндекс», «большинство людей дома».

В Москве индекс, по данным на 13 часов, чуть выше, чем в Петербурге, — 3,2. Самая лучшая изоляция, больше 4 баллов, в Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Улан-Удэ, Якутске, Ангарске, на европейской части России — в Череповце, о закрытии которого «Фонтанка» уже писала. Оранжевым на карте подсвечен Минск (столицы соседних стран включены в список для сравнения) с показателем 1,8.

Скриншот с&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот с yandex.ru/maps/covid19/isolation
Скриншот с&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот с yandex.ru/maps/covid19/isolation

По прогнозу, пик активности в Петербурге наступит в 17 часов, и индекс самоизоляции упадёт до «жёлтых» 3 баллов. Самое спокойное время — с 4 до 6 утра с изоляцией на «отлично». За прошедшие дни самый высокий уровень самоизоляции в нашем городе наблюдался в воскресенье, 29 марта.

Скриншот с&nbsp;<a href="https://yandex.ru/maps/covid19/isolation" class="_">yandex.ru/maps/covid19/isolation</a>
Скриншот с yandex.ru/maps/covid19/isolation

«Яндекс» ввёл индекс самоизоляции, чтобы визуализировать одну из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса. Это примерная оценка, она основана на данных использования горожанами приложений компании. Шкала пятибалльная, как в школе, — чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться.

Официально режим изоляции в связи с распространением COVID-19 введён в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и многих других регионах. Что при этом разрешено, а что запрещено, читайте на «Фонтанке».

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Комментарии (2)

SanNik
Все просто. Для передвижения по мегаполисам нужны сервисы Яндекса. Каршеринг есть только в Москве и Петербурге - уверен - это главный показатель изоляции Яндекса по Москве и Петербургу.
там где нет каршеринга - индекс выше - яндекс особо не нужен.
Sibir_5e4d67bbb7aea
глав. врач Коммунарки заразился короновирусом.. данные россия24. вместо того чтобы лечить, пиарился в каждом ящике...
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