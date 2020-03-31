Индекс самоизоляции в Санкт-Петербурге к 13 часам 31 марта (он показывается примерно с двухчасовой задержкой) снизился до 3,2 балла. В 7 часов утра он составлял 4,5 балла, в полдень — 3,3 балла. Однако и сейчас, как пишет «Яндекс», «большинство людей дома».



В Москве индекс, по данным на 13 часов, чуть выше, чем в Петербурге, — 3,2. Самая лучшая изоляция, больше 4 баллов, в Южно-Сахалинске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Улан-Удэ, Якутске, Ангарске, на европейской части России — в Череповце, о закрытии которого «Фонтанка» уже писала. Оранжевым на карте подсвечен Минск (столицы соседних стран включены в список для сравнения) с показателем 1,8.