Наркоторговцев, снабжавших центр Петербурга психотропом, посадили на 40 лет на троих

Всего Павлу Поселенову, Сергею Преображенскому и Сергею Марьину инкриминировалось три эпизода преступной деятельности, описываемой тремя статьями УК — «незаконный сбыт наркотического средств в крупном и особо крупном размере», «хранение прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, в крупном размере» и «хранение наркотиков в значительном размере».

Городской суд девять месяцев рассматривал уголовного дела в отношении группы из трех человек, которых обвиняли в наркоторговле. Несмотря на то, что у них изъяли при задержании лишь 200 граммов, следствию и обвинению удалось доказать, что масштаб группы был больше. Это, как сообщает 31 марта пресс-служба городской прокуратуры, отразилось в приговоре.

Судом было установлено, что Поселенов организовал лабораторию в помещении бани в садоводстве «Сатурн» в Ленинградской области. Из города прекурсоры для производства наркотического стимулятора ему возил Преображенский, а сбытом, в первую очередь в Центральном районе Петербурга, заведовал Марьин.



«С целью исключения возможности изобличения, с соблюдением конспирации, участники использовали абонентские номера, в том числе зарегистрированные на лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, в телефонных переговорах использовали зашифрованные фразы, в которых указывался вес психотропного вещества», — сообщает прокуратура.



Поселенов и Преображенский были задержаны в бане в августе 2018 года. А только в сентябре задержали Марьина. Всего в ходе операции полиция изъяла у группы 200 граммов психотропного вещества.



31 марта Санкт-Петербургский городской суд признал всех троих виновными и назначил Поселенову наказание в виде 17 лет лишения свободы, Марьину — в виде 14 лет лишения свободы, Преображенскому — в виде 10 лет 7 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осужденные должны будут в колонии строгого режима.

