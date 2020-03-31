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Обращение Путина к нации. Онлайн

31.03.2020 15:43
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Наркоторговцев, снабжавших центр Петербурга психотропом, посадили на 40 лет на троих

Городской суд девять месяцев рассматривал уголовного дела в отношении группы из трех человек, которых обвиняли в наркоторговле. Несмотря на то, что у них изъяли при задержании лишь 200 граммов, следствию и обвинению удалось доказать, что масштаб группы был больше. Это, как сообщает 31 марта пресс-служба городской прокуратуры, отразилось в приговоре.

Всего Павлу Поселенову, Сергею Преображенскому и Сергею Марьину инкриминировалось три эпизода преступной деятельности, описываемой тремя статьями УК — «незаконный сбыт наркотического средств в крупном и особо крупном размере», «хранение прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, в крупном размере» и «хранение наркотиков в значительном размере».

Судом было установлено, что Поселенов организовал лабораторию в помещении бани в садоводстве «Сатурн» в Ленинградской области. Из города прекурсоры для производства наркотического стимулятора ему возил Преображенский, а сбытом, в первую очередь в Центральном районе Петербурга, заведовал Марьин.

«С целью исключения возможности изобличения, с соблюдением конспирации, участники использовали абонентские номера, в том числе зарегистрированные на лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, в телефонных переговорах использовали зашифрованные фразы, в которых указывался вес психотропного вещества», — сообщает прокуратура.

Поселенов и Преображенский были задержаны в бане в августе 2018 года. А только в сентябре задержали Марьина. Всего в ходе операции полиция изъяла у группы 200 граммов психотропного вещества.

31 марта Санкт-Петербургский городской суд признал всех троих виновными и назначил Поселенову наказание в виде 17 лет лишения свободы, Марьину — в виде 14 лет лишения свободы, Преображенскому — в виде 10 лет 7 месяцев лишения свободы. Отбывать наказание осужденные должны будут в колонии строгого режима.

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Комментарии (2)

Николай Мартьянов
Не поделились с полицаями, и вот результат!!! Смешно,всё это показуха!!! Коррупцию в своих рядах лучше бы убирали!
260786601
Похоже составили серьезную конкуренцию сотрудникам Госнаркосбыта.
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