Госдума меняет сроки техосмотра: от ТО освободили машины младше 4 лет

Согласно документу , от прохождения технического осмотра будут освобождены транспортные средства возрастом до четырех лет. Легковые автомобили, мотоциклы, грузовики массой до 3,5 тонны, прицепы и полуприцепы возрастом от 4 до 10 лет должны будут проходить техосмотр каждые два года, а старше 10 лет — каждый год.

Государственная дума России на заседании 31 марта одобрила во втором и третьем чтениях поправку в закон о техосмотре, меняющую сроки обязательного прохождения ТО. Это стало одной из мер комплексного законопроекта о расширении полномочий правительства из-за коронавируса.

Прежние нормы освобождали от ТО транспортные средства возрастом до трех лет. Каждые два года должны были проходить техосмотр машины возрастом от трех до семи лет, и каждый год — старше семи.

Помимо этого, каждый год должны будут проходить техосмотр легковые такси, автобусы, грузовые машины, у которых есть более 8 пассажирских мест, грузовики массой более 3,5 тонны, машины со спецсигналами и учебные автомобили автошкол. А если эти машины уже перевалили за пятилетний возраст, то проверку они должны будут проходить каждые полгода. Также техосмотр каждые шесть месяцев положен машинам и прицепам для перевозок опасных грузов.

В то же время срок вступления в силу закона об обязательной фотофиксации техосмотра и оформлении электронных диагностических карт Госдума перенесла с 7 июня 2020 года на 1 марта 2021 года.