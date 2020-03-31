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31.03.2020 15:15
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Госдума меняет сроки техосмотра: от ТО освободили машины младше 4 лет

Государственная дума России на заседании 31 марта одобрила во втором и третьем чтениях поправку в закон о техосмотре, меняющую сроки обязательного прохождения ТО. Это стало одной из мер комплексного законопроекта о расширении полномочий правительства из-за коронавируса.

Согласно документу, от прохождения технического осмотра будут освобождены транспортные средства возрастом до четырех лет. Легковые автомобили, мотоциклы, грузовики массой до 3,5 тонны, прицепы и полуприцепы возрастом от 4 до 10 лет должны будут проходить техосмотр каждые два года, а старше 10 лет — каждый год.

Прежние нормы освобождали от ТО транспортные средства возрастом до трех лет. Каждые два года должны были проходить техосмотр машины возрастом от трех до семи лет, и каждый год — старше семи.

Помимо этого, каждый год должны будут проходить техосмотр легковые такси, автобусы, грузовые машины, у которых есть более 8 пассажирских мест, грузовики массой более 3,5 тонны, машины со спецсигналами и учебные автомобили автошкол. А если эти машины уже перевалили за пятилетний возраст, то проверку они должны будут проходить каждые полгода. Также техосмотр каждые шесть месяцев положен машинам и прицепам для перевозок опасных грузов.

В то же время срок вступления в силу закона об обязательной фотофиксации техосмотра и оформлении электронных диагностических карт Госдума перенесла с 7 июня 2020 года на 1 марта 2021 года.

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Комментарии (5)

Vahmistroff
Ну вот и "пряничек" подоспел! :-))
Анна Прошина
Ну опять поддержка толстосумов.
Техосмотр должен быть бесплатным для всех авто ! Это в интересах государства . Если в интересах государства находится приоритет жизни и здоровья граждан !Кондуктор в трамвае не берет дополнительный сбор за проверку проездных !
Ту помойку которую вы господа чиновники разрешаете продавать в России нужно проверять уже через месяц эксплуатации , но никак не через 4 года.
Через 4 года ее нужно утилизировать .
Неужели с водителей мало берут всяких сборов и налогов ?
dedegora
Вообще могли бы отменить такое коммерческое мероприятие для некоммерческих машин
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